Šole ne bi smele biti zaprte, vlada mora ukrepati v treh dneh

Glede na to, da za izvajanje ukrepa iz 1. člena Odloka, to je za začasno prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v katerih naj bi bili ti ukrepi podaljšani z neveljavnimi vladnimi sklepi (presojanimi v tej zadevi), ni ustrezne pravne podlage, bi se morale te organizacije takoj ponovno odpreti. Ustavno sodišče se zaveda, da epidemiološka slika v državi morda še ne dopušča zbiranja ljudi v tako velikem številu zavodov s področja vzgoje in izobraževanja oziroma da so v zvezi z njihovim odprtjem morda potrebne določene usmeritve in organizacijske prilagoditve. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS sprejelo način izvršitve svoje odločitve. Odločilo je, da sprejeta odločitev učinkuje šele po preteku treh dni od njene objave v Uradnem listu Republike Slovenije (5. točka izreka). S tem bodo imeli organi, ki so pristojni odločati o zaprtju zavodov s področja vzgoje in izobraževanja in odrediti izvajanje šolanja na daljavo, na voljo dovolj časa, da ponovno pretehtajo strokovno utemeljenost takšnih ukrepov in se v zvezi s tem ustrezno odzovejo oziroma da odredijo vse, kar je morebiti potrebno za prehod na ponoven način izvajanja vzgoje in izobraževanja v institucijah, ki to izvajajo. Glede na to, da je ena izmed možnih odločitev, ki jo bo lahko sprejela Vlada, tudi ta, da morajo biti šole in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja še naprej zaprti, Ustavno sodišče dodaja, da bi bili, upoštevaje trenutne razmere, izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka, ki se nanašata na prepoved izvajanja vzgoje in izobraževanja v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami.



Na Ustavno sodišče RS je bila vložena pobuda za presojo ustavnosti vladnih sklepov o šolanju na daljavo. Ta je bila vložena, kot je razvidno iz Uradnega lista RS, na pobudo dveh mladoletnih oseb z zakonitima zastopnikoma.Ustavno sodišče je po presoji razveljavilo sklepe vlade o šolanju na daljavo. Takole so zapisali: »Preden predpisi začnejo veljati, morajo biti objavljeni. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu (glej 154. člen Ustave). Ker obravnavani sklepi Vlade niso bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, torej niso mogli začeti veljati. Sklepa Vlade z dne 5. 11. 2020 in z dne 12. 11. 2020 se zato nista smela uporabljati, sklep Vlade z dne 26. 11. 2020 pa se ne sme uporabljati.«Vlada ima zdaj tri dni časa za ukrepanje, so še zapisali na ustavnem sodišču. »Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik, ki je napovedal odklonilno ločeno mnenje. Sodnicain sodniksta napovedala pritrdilni ločeni mnenji. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 73. člena Poslovnika sklenilo, da se sklep odpravi takoj, ločena mnenja pa se odpravijo po poteku rokov iz 72. člena Poslovnika,« je še zapisano v uradnem listu.Celotno odločitev ustavnih sodnikov lahko preberete na tej povezavi Uradnega lista RS »Odločitev pomeni, da je odlok veljal en teden, vsa podaljšanja pa niso bila veljavna, ker nikoli niso bila objavljena. Tako tudi sklep ministrice o šolanju na daljavo,« je dejal za 24ur ustavni pravnik. »Pravne posledice so možne, morda kakšni odškodninski zahtevki, mislim pa, da je večji problem na ugledu pravnega ravnanja države. Tu se najbolj vidi, kako vlada dela s pravom.«Gibanje med občinami in omejitve gibanja lahko imata enako težavo. »Jaz jih nisem našel v uradnem listu. Odloki so bili enkrat objavljeni, potem pa ne več. Upam, da bo vlada to čim prej uredila in objavila ter naredila pregledno.« Pirnat je dodal, da se zaveda da morajo biti ukrepi v veljavi v tej trenutni situaciji in jih je treba spoštovati, ampak morajo pa biti pravno veljavni.