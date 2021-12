Skavti izdelovali adventne venčke

Črenšovski skavti so z župnikom Zoranom Carjem pred prvo adventno nedeljo v prostorih župnijskega doma Svete družine in na dvorišču organizirali Jesenovanje, a malo drugače kot pretekla leta, saj zaradi trenutno veljavnih ukrepov prenočevanje na aktivnostih ni bilo mogoče.

Uporabili so vijolične sveče.

Minuli petek so se zbrali in spoznali zgodbo Ostrorogega jelena, ki je živel med koliščarji. Tudi sami so se razdelili v tri plemena. Po uvodu so se lotili izdelovanja obodov za venčke. Preden so se poslovili, so znotraj treh plemen reševali izzive, ki so jim pomagali do gradbenega materiala za gradnjo kolišča. V soboto so poprijeli za delo in že so obodi dobivali podobo adventnih venčkov. Pletli so jih iz cipres in smrečja, nekaj pa so jih izdelali tudi iz maha.

Hkrati so naredili še nekaj modernejših venčkov na kosu debla starega hrasta, a so tudi ti ohranili tradicionalne poteze z vijoličnimi svečami in nekaj zelenja. Hkrati so spletli še velik adventni venec, ki krasi zelenico pred župnijskim domom. Zvečer so si privoščili doma pečeno pico, ki so jim jo spekli vodniki. Po večernem okrepčilu je sledila nočna igra, kjer so plemena morala nabirati rože. Ta šopek je potem Ostrorogi jelen lahko podaril Jezerni roži.

Pletli so jih iz cipres in smrečja, nekaj so jih izdelali tudi iz maha.

Na prvo adventno nedeljo so skavti pri svetih mašah v Črenšovcih in na Gornji Bistrici župljanom lahko ponudili izdelane adventne venčke. Vsi, ki so jih kupili, so s tem podprli delovanje črenšovskih skavtov. Ti so Jesenovanje zaključili z zadnjo igro, kjer so si z nabranim gradbenim materialom plemena lahko postavila svoje kolišče.