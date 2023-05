»Skate park se podira. Tam, kjer se otroci popoldne podijo s kolesi, skiroji, rolkami in rolerji. Vreden je bil 57.000 evrov in bo zdaj baje lansiran na deponijo. Bravo, občinarji!« je na družbenem omrežju ogorčeno zapisal Sevničan. Drugi pa dodal: »No, še tisto malo, kar je za mlade v Sevnici, so podrli. Damjan Žibert (občinski svetnik, ki je na podal predlog, naj se skate park podre, op. p.) pravi, da ga nihče ne uporablja. Me prav zanima, kje je dobil to informacijo.« »Nikoli vam ni prav ... Ko so mlečnozobci in pa bradonje tam ponoči razgrajali, pili, flaše razbijali, je bil problem ... Š...