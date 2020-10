Škandalozno obnašanje v DZ: poslanci dosegli novo dno (VIDEO)

Poslanka NSije bila na vrsti, da predstavi stališče svoje poslanske skupine glede petega paketa protikoronske zakonodaje, ko se je po dvorani razlegel hrup. Delala ga je večina poslancev Levice, ki so se jim pridružili še poslanci SDin. Z udarjanjem z dlanmi po mizah so povzročala hrup, da se Šuštarjeve praktično ni slišalo, poslanka Levicepa je po mizi udarjala tudi s pisalom.»Dal sem vam postopkovne predloge, s katerimi ste kršili poslovnik,« je bilo med pozivom k miru v dvorani slišati predsedujočega med 46. izredno sejo DZ(SDS).Kot že nekajkrat doslej so napetosti nastopile zaradi postopkovnih predlogov. Poslanec Leviceje namreč podpredsedniku DZ Tanku očital, da je komentiral stališče poslanske skupine, da se je celo posmehoval iz ene izmed poslanskih skupin, Tanko pa je odvrnil, da »tisti, ki vodi seje ima pravico, da intervenira v primerih, ko oceni, da razprava ali kaj drugega ne teče v skladu s Poslovnikom«. K besedi se je priglasila Tomićeva, češ da ni na predsedujočem, da sodi o stališčih poslanskih skupin, ali so primerna ali niso primerna. Pozval jo je, da naj da postopkovni predlog, po prerekanju pa se je k besedi priglasila še ena izmed podpredsednikov DZ(LMŠ) in Tanka spomnila, da so se strinjali, da se predsedujoči ne bodo vtikali v stališča poslanskih skupin.K besedi se je nato še enkrat priglasil T. Vatovec in Nemec, ki sta se oba prerekala s Tankom, tako da je ta Nemcu izrekel opomin in mu odvzel besedo.Celotno dohgajanje lahko preberete iz magnbetograma DZ:TANKO: Hvala lepa. Opozorili bi vas in vam dal tudi opomin za stvari, ki niso povezane. Nadaljujmo z razpravo oziroma stališče Poslanske skupine Nova Slovenija-Krščanski demokrati bo predstavila Tadeja Šuštar. Preden pa ji dam besedo pa Matej T. Vatovec, izvolite, postopkovno.VATOVEC: Spoštovani podpredsednik, ni prvič in očitno tudi ne zadnjič, da komentirate stališče poslanskih skupin. Prej ste naredili to pri stališču poslanske skupine LMŠ, kjer ste zelo nekorektno in tudi v nasprotju s Poslovnikom dobesedno se posmehovali iz ene poslanske skupine, zdaj ste to storili še enkrat brez nobenega temelja, vemo, da je parlamentarna praksa, da se s stališči poslanskih skupin ne polemizira, še bolj nedostojno je, da to počne tisti, ki trenutno vodi sejo in to ste vi, spoštovani podpredsednik. Tako ,da moj postopkovni predlog je da v bistvu prenehate s takšnim početjem, ker je to pa zdaj že čez mejo vsakršnega dobrega okusa. To, da vi iz pozicije moči tistega, ki vodi sejo, sankcionirate oziroma posmehujete posamezne poslanske skupine, običajno so to poslanske skuine opozicije, je nekaj kar je nesprejemljivo za demokracijo. In iz tega mesta vas pozivam, da prenehate s takšnim početjem. In še enkrat, to ni prvič, pa naj opozorim na to, da smo se včeraj zjutraj pogovarjali o tem kako se vodi seje in eksplicitno se pogovarjali o tem, da se ne komentira in posega med vodenjem seje v razprave ostalih poslank in poslancev na tak način prav iz vidika predsedujočega. Tako, da dajmo ohraniti vsaj tukaj še nek minimalen nivo neke dostojnosti, ker to kar počnete zadnje čase je nesprejemljivo.TANKO: Hvala lepa za opozorilo. Pravilom, če bi bila korektna stališča in razprave se v to ne poseže, vendar tisti, ki vodi seje ima pravico, da intervenira v primerih, ko oceni, da razprava ali kaj drugega ne teče v skladu s Poslovnikom in opozoril sem. Mi se tukaj ne ukvarjamo s psihološkimi profili in tako naprej, ukvarjamo se z zakonom, ki se izrecno nanašajo na odpravljanje posledic zdravstvene krize pri nas. In v vseh teh postopkih ste imeli vse možnosti in zdaj kaj je primerno in kaj neprimerno, to veste, da razlaga Poslovnik tisti, ki vodi, ampak na to se ne sklicujem, govorimo o vsebini. In kar zadeva predstavitev stališč poslanskih skupin ali pa razprave se naj nanašajo na vsebino, ne na kaj drugega, tisto kaj drugega bomo dali na posebno točko dnevnega reda, pa bomo razpravljali, če boste tako želeli. Zdaj pa najprej postopkovno še Violeta Tomić. Nisi bila, ker se je ona že prej dvignila, ko tebe še v dvorani ni bilo.Izvolite, Violeta Tomić.TOMIĆ (PS Levica): Glejte, predsedujoči, ni na vas, da sodite o stališčih poslanskih skupin, ali so primerna ali niso primerna. Tole, kar bo šlo danes v magnetogram, bom uporabila velikokrat kot argument, kadar bo stranka SDS se kakorkoli pridušala zoper vodenja sej odbor, kajti, to kar ste zdaj storili, je popolnoma nesprejemljivo in ne v skladu s Poslovnikom.Včeraj smo skupaj sedeli vi, kolega, jaz…TANKO: Gospa, dovolite… Predlagam, da…TOMIĆ: …Ne prekinjajte me!TANKO: …Date postopkovni predlog. / oglašanje iz dvorane/TOMIĆ: …Moj postopkovni predlog…TANKO: Postopkovni predlog dajte, prosim.TOMIĆ: …Je, da ne segate v besedo razpravljavcem, ki imamo postopkovne predloge in da ne komentirate stališč poslanskih skupin, ker to dobro veste, da ni v skladu z Poslovnikom.TANKO: Kolegica, v skladu s tretjim odstavkom 75. člena lahko predsedujoči kadarkoli poseže v besedo, komurkoli, v kateri koli fazi ali replike ali postopkovnega postopka ali razprave. / oglašanje iz dvorane/TOMIĆ (PS Levica): Ne komentirate stališč…TANKO: Gospa…TOMIĆ (PS Levica): …Oprostite in ste zelo žaljiv…TANKO: Kolegica…TOMIĆ (PS Levica): …Do poslancev…TANKO: …Postopkovni predlog, prosim…TOMIĆ (PS Levica): …In poslank.Tako da, glejte, nedopustno je in to bo slišal predsednik Državnega zbora, kajti ravno včeraj smo sklenili nekaj povsem nasprotnega.TANKO: Hvala lepa.Tina Heferle, postopkovno, izvolite.HEFERLE: Spoštovani gospod podpredsednik, gospod Tanko.Včeraj smo sedel skupaj na internem sestanku, delovni posvet predsednika Državnega zbora, kjer smo se pogovarjali o vodenju sej in vi, tako kot vsi mi, vsi podpredsedniki, vsi predsedniki delovnih teles in tudi vi, gospod Tanko, smo se v en glas strinjali, da, ko vodimo seje, ne komentiramo vsebinsko razpravljavcev, se ne vtikamo vsebinsko v stališča posameznih poslancev ali poslanskih skupin. In v skladu s Poslovnikom in pa v skladu z dogovorom o praksi vodenja sej, vi dobro veste, da se ne smete vtikat v stališča poslanskih skupin, ko so ta na dnevnem redu.Vsaka Poslanska skupina ima 5 minut na voljo, da predstavi stališče in potem se tega ne komentira. Tako kot nobena druga poslanska skupina v svojem stališču ne sme komentirati predhodne poslanske skupine v svojem stališču, tako tudi vi, kot predsedujoči, s tistega mesta, kjer sedaj sedite, ne smete komentirati stališč poslanskih skupin in to, kar se zdajle greste, je huda kršitev Poslovnika. Vi se sklicujete na 75. člen Poslovnika, ki govori o vzdrževanju reda na seji – vzdrževanje reda na seji ne pomeni to, da se vi vtikate, vsebinsko, komentirate, kakšno imate mnenje o Šarcu in tako naprej in ne vem še vse…TANKO: Kolegica, kaj je vaš postopkovni predlog?HEFERLE: Moj postopkovni predlog bom povedala takoj, ko se mi izteče 3-minutna…TANKO: Ne, ko bo tisto že prepozno…HEFERLE: 3-minuten čas, ki ga imam na voljo, da obrazložim svoj postopkovni predlog in prosim, ne motite me. / oglašanje iz dvorane/TANKO: Glejte, gospa…HEFERLE: 3 minute imam na voljo… / oglašanje iz dvorane/Prosim, da se gospod Tanko držite tistega…TANKO: Mir v dvorani prosim!HEFERLE: …Tistega,…TANKO: Mir v dvorani!HEFERLE: …Kar ste včeraj na internem sestanku tako goreče zagovarjali. Tudi vi ste zagovarjali, da se morajo seje voditi v skladu s Poslovnikom in sedaj vas tukaj pred vsemi prosim, da nehate bit dvoličen, gospod, ampak vodite tako, kot rečete za zaprtimi vrati. Sedaj pa, zdaj neko, predstavo za javnost delate, za, ne vem, / znak za konec razprave/ kateri del volivcev, pač, ampak, vi ste včeraj rekli, da se morajo seje voditi v skladu s Poslovnikom. Poslovnik vam ne omogoča…TANKO: Kolegica…HEFERLE: …Še izrecno več, vam prepoveduje…TANKO: …Seje se mora voditi v skladu s Poslovnikom.HEFERLE: …Da komentirate stališča Poslanskih skupin.TANKO: Pa tudi razprave in ostale stvari…HEFERLE: Ne komen-… Ne smete…TANKO: …Morajo potekat v skladu s Poslovnikom.HEFERLE: …Komentirat stališč poslanskih skupin, gospod Tanko.TANKO: Vse mora potekat skladno s Poslovnikom.HEFERLE: In moj postopkovni predlog je – imam še pet sekund, da ga povem – vodite sejo v skladu s Poslovnikom. / znak za zaključek razprave/ Nanaša se pa to na vse člene Poslovnika.TANKO: Seveda, to se trudim, kajne, ampak tudi vsi tisti, ki imate besedo, ki dobite besedo, se trudite, da boste razpravljali v skladu s Poslovnikom in razprave, kajne, ki povzročajo, ne vem, nemir v dvorani, niso… / oglašanje iz dvorane/ Take razprave pač, predsedujoči mora opozorit na take stvari in nekaj klevetanja, neke obtožbe, ki jih imate, to pač ne sodi v to hišo. Ste tudi sprejeli etični kodeks kako bodo razprave potekale in se tega ne držite. In tisti, ki zahtevate največ reda v tej dvorani, delate največji šunder in nemir z razpravami in načinom razprave. In potem, ko vas nekdo na to opozori, delate cel špetir tukaj. To je nekorektno. Preberite kaj ste uporabili, kaj ste sprejeli, k čemu ste se zavezali in tega se držite. In tukaj se pojavlja cel kup nekih neutemeljenih obtožb, sodb, obdelovanja psiholoških profilov in takih stvari naprej, celo v stališčih poslanskih skupin. Povejte svoje mnenje o zakonu, ne pa ne vem, svoje mnenje kakšen psihološki profil ima vaš kolega poslanec. To prepustite za kakšno drugo razpravo.Najprej dobi besedo še Matej Tašner Vatovec.Izvoli.VATOVEC: Hvala podpredsednik.Zdaj če bi bila neka stvar, ki bi ne vem, bila neprimerna, ne vem, kakšen sovražni govor ali pa kakšne stvari, ki smo jih že slišali tudi od kassterih poslancev, bi razumel, da intervenirate, bi razumel, da pač poslanca opozorite, tudi pri stališčih poslanskih skupin. Vi ste dvakrat naredili nekaj popolnoma nasprotnega. Dve poslanski skupini, ki sta pač podali kritiko Vlade, v kateri ste seveda kot član koalicijski član, vas je to zmotilo. Spoštovani podpredsednik, ne živimo v enoumju. Če vas zmoti ali pa boli neka kritika, ne morete vi to okarakterizirati z neko ne vem, psihosocialno analizo ali ne vem kaj, ampak dajte jo sprejeti. Saj ste politik. Nikjer, ne v stališču LMŠ-ja, ne v stališču Levice nisem jaz slišal nobenega žaljenja, nobenega diskreditiranja in tako naprej. Ampak kritiko, ki presneto resno drži in to kažejo številke že zadnjih nekaj dni, številke okuženih. In to da vi posegate …TANKO: Glejte, postopkovni predlog …VATOVEC: Prosim, ne me prekinjat …TANKO: Ne vsebinska razprava. To veste kaj je postopkovni predlog.VATOVEC: Jaz vem …TANKO: No, kaj potem pričakujem od vas …VATOVEC (PS Levica): Dobro kaj je postopkovni predlog.TANKO: Postopkovni predlog …VATOVEC: Kolega Tanko, spomnite se vaših prejšnjih mandatov in vaših postopkovnih predlogov in imejte enake vatle.TANKO: Pustite zgodovino. Govorimo zdaj v tem trenutku./oglašanje iz klopi/VATOVEC: Lep izgovor.TANKO: Postopkovni predlog …VATOVEC: Tako da bom prišel do postopkovnega predloga …TANKO: Dajte ga prosim, čakam …VATOVEC: Imam 3 minute, da ga obrazložim tudi.TANKO: Seveda, če greste v kontekstu postopkovnega predloga …VATOVEC: Absolutno …TANKO: Če boste pa razpravljali o vsem mogočem, potem pa nimate treh minut.VATOVEC: Absolutno je v kontekstu …TANKO: Ker vam jih ne bom dal.TOMIĆ: Minutažo jemlješ.VATOVEC: Se mi bo skladno z mojimi poslovniškimi možnostmi tudi podaljšal čas, ki mi ga jemljete s tem, ko mi skačete v besedo.TANKO: Ne, ne bom, zato ker ne govorite v kontekstu postopkovnega predloga.VATOVEC: Podpredsednik, še enkrat, način s katerim ste posegli v dostojanstvo tudi, če želite dveh poslanskih skupin, predvsem LMŠ-ja, ki ste ga zelo na nesramen način diskreditirali z vašimi komentarji je nesprejemljiv, zato vam predlagam, da prekinete sejo in skličete sestanek vodij poslanskih skupin, da se o tem pogovorimo. Ker na tak način ta Državni zbor ne more več delati. Ker dokler vi vodite sejo /znak za konec razprave/ … Ko vodi predsednik Državnega zbora sejo, ko vodi druga podpredsednica Državnega zbora sejo, nimamo teh težav. Tako da prosim, to je moj postopkovni predlog.TANKO: Glejte …VATOVEC: Prekinite sejo in skličite delovni sestanek poslanskih skupin.TANKO: Zagotovo ne bom prekinil sejo. 8. člen kodeksa, ki ste ga s tako vnemo sprejeli, pri njemu piše, da poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren na sejah Državnega zbora, sejah delovnih teles, sestankih, delovnih in drugi srečanjih ravna tako, da ne moti dela, da ne moti dela svojih kolegov in drugih udeležencev in goji demokratični dialog in ni žaljiv. In ni žaljiv. In jaz sem vas samo na to opozoril – v eni in drugi razpravi sem samo na to opozoril, da niste žaljivi. Pa to je samo ena izmed določb tega etičnega kodeksa. In držite se tega, glejte, to je bilo sprejeto.Matjaž Nemec in postopkovni predlog.Izvolite.NEMEC: Spoštovani podpredsednik, ravnokar vse, kar ste prebrali, se tiče predvsem vas in vsakič znova dokazujete ko sedite na tistem stolu tam, kjer vam dejansko, kot vidimo …TANKO: Postopkovni predlog! Ne obdelava …NEMEC: Jaz imam svoj čas …TANKO: Poglejte …NEMEC: Dajte me prekiniti …ANKO: Kršitev poslov poslovnika …NEMEC: Dajte me prekiniti. Jaz imam 3 minute in lahko govorim 3 minute kar želim.TANKO: Ne, ne boste govorili tri minute, ker vam bom vzel besedo… / govorita oba hkrati/NEMEC: … dovolili, da dam postopkovni predlog…TANKO: Vzel vam bom besedo, če ne boste govorili o uporabi poslovnika… / govorita oba hkrati/NEMEC: Vi niste sposobni voditi tega Državnega zbora. To dokazujete vsakič, z vsako sejo posebej. Vi nimate kompetenc, ker nimate empatije in ste nestrpni.TANKO: Izrekam vam opomin!NEMEC: Hvala lepa. Bom nadaljeval…TANKO: Drugi opomin!NEMEC: Pa mi jih boste še dali, ker ste nekompetentni…TANKO: Vzel vam bom besedo…NEMEC: Nekompetentni…TANKO: Jemljem vam besedo…NEMEC: … in nesposobni. Z vsemi ostalimi se da sodelovati, z vami pa ne… / izklop mikrofona/TANKO: Jemljem vam besedo, glejte, in nadaljujemo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.Besedo ima Tadeja Šuštar, Poslanska skupina Nova Slovenija. Izvolite. / oglašanje iz dvorane/ Bomo, boste dobili. / oglašanje iz dvorane/ Vzel sem vam besedo, Nemec. / oglašanje iz dvorane/NEMEC: Postopkovno ima prednost, gospod podpredsednik.TANKO: Stališče ima Poslanska skupina Nova Slovenija. Izvolite. / oglašanje iz dvorane/ Izvoli. / oglašanje iz dvorane/ Bom dal, boste dobili postopkovno, samo stališče bomo dali skozi. / oglašanje iz dvorane/ Prosim, da predstavite stališče. / oglašanje iz dvorane, hrup v dvorani/ Mir v dvorani, prosim! Mir v dvorani! / hrup v dvorani/ Mir v dvorani! / hrup v dvorani/ Dal sem vam postopkovne predloge, s katerimi ste kršili poslovnik. / oglašanje iz dvorane/ Glejte… / oglašanje iz dvorane/ Dovolite, da poslanka predstavi stališče poslanske skupine. / oglašanje iz dvorane/ Bomo tudi sejo prekinili, ne skrbite. Tudi to bomo storili. / oglašanje iz dvorane/ Izvoli. Izvoli. / oglašanje v dvorani/ Izvoli. / hrup v dvorani/ Poslanka, izvolite. / hrup v dvorani/ŠUŠTAR: Danes… / hrup v dvorani/ Danes sprejemamo že peti paket ukrepov / hrup v dvorani, slaba slišnost/ za omilitev in odpravo posledic koronavirusa. / hrup v dvorani/ Danes sprejemamo že peti paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic koronavirusa… / hrup v dvorani/TANKO: Ne biti nevljudni. / hrup v dvorani/ŠUŠTAR: … je kot nosilec zakona opravil veliko delo…TANKO: Ne biti nevljudni! / govorijo vsi hkrati/ŠUŠTAR: … ki se ne dotika…KOPRIVC: Norca se iz Državnega zbora delate…ŠUŠTAR: … ampak pokriva številna ministrstva trenutne Vlade. / hrup v dvorani/ Slovenija se je znašla v situaciji, ki je še nihče od nas ni doživel… / vpitje iz dvorane/TANKO: Izvolite, nadaljujte.