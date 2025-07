Škandal! Policijska racija na študentskem taboru razburila Slovenijo, Fajon ogorčena klicala Kaiserja

Poročali smo, da je v nedeljo prišlo do obsežnega policijskega posredovanja na antifašističnem taboru pri Peršmanovem domu na avstrijskem Koroškem. V raciji je sodelovalo več deset pripadnikov avstrijske policije, tudi specialne enote, helikopter, droni in enota s službenimi psi. Zaradi brutalnosti in simbolne lokacije – kraja nacističnega poboja – je dogodek sprožil val ogorčenja tako v Sloveniji kot med slovensko skupnostjo v Avstriji.

Posebna preiskovalna skupina

Zaradi vse večjega pritiska bo avstrijsko notranje ministrstvo oblikovalo posebno strokovno skupino, ki bo podrobno preučila okoliščine policijske operacije. Skupino bosta, kot poroča agencija APA, skupaj sestavila notranji minister Gerhard Karner in koroški deželni glavar Peter Kaiser. Pri tem so napovedali, da bodo k sodelovanju povabili tudi predstavnike slovenske manjšine v Avstriji, pa tudi druge neodvisne organizacije in strokovnjake.

Analizo dogodka naj bi opravili predstavniki zvezne policije, obveščevalne službe, dežele Koroške in spominskega centra Mauthausen.

Slovenija zahteva odgovore

Slovenska vlada je že v ponedeljek jasno izrazila pričakovanje, da bodo avstrijski organi dogajanje razjasnili ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Na pogovor so nemudoma poklicali tudi avstrijskega veleposlanika v Ljubljani.

Danes je zadeva dobila nov politični moment: zunanja ministrica Tanja Fajon je po telefonu protestirala pri koroškem deželnem glavarju Kaiserju. Po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva je Fajon Kaiserju jasno izrazila ogorčenje nad ravnanjem policije na taboru slovenskih študentov.

Kaiser je v pogovoru zagotovil, da si bo še naprej prizadeval za dialog in sodelovanje s Slovenijo in slovensko skupnostjo. Zunanje ministrstvo je ob tem na omrežju X zapisalo, da bodo avstrijske zvezne oblasti sprožile ustrezno preiskavo.

Odvetnik vložil kazensko ovadbo

Celotno dogajanje ni ostalo brez pravnega odziva. Odvetnik Rudi Vouk je v Celovcu vložil kazensko ovadbo proti policiji. V njej odgovornim očita kršitev zakona o narodnih skupnostih, nesorazmerno uporabo sile in zlorabo javnih sredstev. Racija je po njegovem mnenju pravno in moralno sporna.

Dogodek še posebej močno odmeva zaradi kraja, kjer se je zgodil – Peršmanovega doma, spominskega kraja, kjer so 25. aprila 1945 nacisti umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj. Prav tu so se zbrali udeleženci antifašističnega tabora, dokler jih niso nenadoma in z vso silo prekinili uniformirani možje z orožjem, psi in kamerami iz zraka.

Kaj je bil pravi namen akcije, kaj so iskali in zakaj so ukrepali s takšno silo — bo zdaj morala odgovoriti strokovna skupina. Slovenija pa pričakuje, da bodo ti odgovori jasni, verodostojni in javno predstavljeni.