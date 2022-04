Škandal na slovenski srednji šoli, dijaki vdrli v šolski sistem

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je menda prejšnji teden dodobra završalo, saj se je razvedelo, da naj bi tamkajšnji dijaki vdrli v šolski sistem oziroma v pedagoške elektronske evidence šole, poroča spletni portal 24ur. V šolskem sistemu Lopolis so shranjeni številni zaupni podatki zaposlenih, šolarjev in njihovih staršev.

Dijaki 4. letnika naj bi si po vdoru v sistem opravičevali izostanke od pouka, nekdo pa naj bi si popravil celo oceno v e-redovalnici. Šola zaradi varovanja osebnih podatkov več informacij ni mogla razkriti, so pa prijavo o tem potrdili tudi na mariborski policijski upravi.

To pa ni prvi vdor v šolski informacijski sistem letos. Januarja smo namreč poročali o zlorabi sistema eAsistent. Takrat so pretkani šolarji ustvarili lažen klon eAsistenta, ga podtaknili učiteljem, pridobili njihove prijavne podatke in nato sami šli popravljati ocene v pravi sistem. Šlo je za t.i. phishing napad.