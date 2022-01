Sive in črne za obed, bele za sladico (FOTO)

Na Kogu v Jeruzalemsko-Ormoških goricah so tudi letos ob godu sv. Antona puščavnika pripravili prireditve, ki so jih poimenovali Antonovanje 2022. V ospredju dogajanja je bila 12. čurkarijada, torej ocenjevanje čurkov, kašnatih klobas. Obiskovalci, ki jih je na novi koronavirus kar tam testiralo osebje ZD Ormož, so lahko dobrote posameznih kmetij tudi poskusili.

Postrežejo jih s kislim zeljem ali repo.

Poznane so bele, sive in črne čurke. Pri belih je nadev iz prosene kaše z dodatki cimeta in sladkorja in je bližje sladici. Siva je praviloma iz ajdove kaše ali ješprenja, lahko tudi z malo prosene kaše ali riža. Črni, ki ji drugod po Sloveniji pravijo krvavica, je dodana kri, osnovni nadev pa je ajdova kaša ali ješprenj, riž, meso glavine, pljuča, prepražena črevna mast, lahko tudi ocvirki.

Maša je bila v cerkvi sv. Bolfenka.

Čurkarijada obuja spomin na kulinarično dediščino podeželja, hkrati pa sodelujoče kmetije spodbuja k trženju teh izdelkov v okviru dopolnilnih dejavnosti. Razstavo kašnatih klobas je popestril program učencev OŠ Kog in predstavitev Matjašeka 1. kogovskega. Otroci so v Pokrajinskem muzeju Ptuj, enota Ormož, pripravljali kipe in dela za razstavo.

Dobro obiskana je bila tudi sv. maša v cerkvi sv. Bolfenka, kjer so zapeli zbori sosednjih župnij. Ker je bilo poskrbljeno za ozvočenje, je mašo bilo mogoče spremljati tudi zunaj.

15 pridelovalcev je sodelovalo.



Na tokratni čurkarijadi je sodelovalo več kot 15 pridelovalcev. Komisiji, strokovna in iz potrošnikov, sta vzeli pod drobnogled 28 vzorcev: 14 črnih, 9 sivih in 5 belih čurk. Noben ni bil izločen zaradi kakšne napake. Ocenjevali so zunanji videz, sestavo in barvo prereza, teksturo, vonj in okus.