Situacija vse slabša: na rdeči seznam še dve naši sosedi?

Na novo potrjeni primeri od začetka leta. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Skupno število testov. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Število testov na dan. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Delež pozitivnih testov. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Število testov na en potrjen primer. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Skupno število potrjenih smrti. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Stopnja smrtnosti. FOTO: Zajem zaslona/ourworldindata.org

Rdeči seznam držav (velja od 30. avgusta 2020):



Albanija

Andora

Argentina

Armenija

Azerbajdžan

Bahami

Bahrajn

Belgija

Belize

Bolivija

Bosna in Hercegovina

Brazilija

Čile

Črna gora

Deviški otoki ZDA

Dominikanska republika

Ekvador

Ekvatorialna Gvineja

Esvatini

Ferski otoki

Filipini

Gabon

Gambija

Gibraltar

Gvam

Gvatemala

Honduras

Hrvaška

Indija

Irak

Iran

Izrael

Južna Afrika

Katar

Kazahstan

Kirgizija

Kitajska

Kolumbija

Kosovo

Kostarika

Kuvajt

Libanon

Libija

Luksemburg

Maldivi

Malta

Maroko

Mehika

Moldavija

Monako

Namibija

Nizozemska

Oman

Otoki Turks in Caicos

Panama

Paragvaj

Peru

Portoriko

Romunija

Rusija

Salvador

Sveti Tomaž in Princ

Savdska Arabija

Severna Makedonija

Singapur

Surinam

Sveti Martin

Španija

Ukrajina

Venezuela

ZDA

Združeni arabski emirati

Zelenortski otoki

Epidemiološka slika se ob koncu poletja slabša v številnih državah, tudi Sloveniji in naših sosedah. Najslabše je, če za kriterij vzamemo 14-dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev, v Hrvaški, ki se je že pred dvema tednoma znašla na slovenskem rdečem seznamu. Vladni govornikje napovedal, da bo vlada v prihajajočem tednu pozornost posvetila še dvema našima sosedama Preberite tudi:Potem ko so v soboto odkrili 43 novih okužb pri nas, se je incidenčno število povzpelo na okoli 24,5, kar pomeni, da ostajamo nekje na sredini rumenega območja. Hrvatje po drugi strani so globoko v rdečem območju, v katero so prišli pred dobrima dvema tednoma, ko so presegli incidenčno število 40 (trenutno 93).Kacin je na tiskovni konferenci v petek potrdil, da se bo zaradi slabšanja tudi v drugih naših sosedah vlada v prihajajočem tednu posvetila predvsem Madžarski in Avstriji. O tem, ali bo šla katera izmed teh na rdeči seznam, bo odločala vlada. Obe državi sta sicer trenutno še vedno na zelenem seznamu (ta velja od 30. avgusta naprej), čeprav ima Madžarska, ki je zaprla svoje meje, incidenčno številko okoli 16, kar je nad mejo za uvrstitev na rumeni seznam, ki je postavljena pri 10. Sodeč po incidenčni številki, bi morala Avstrija, kjer so v zadnjih 14 dneh skupaj odkrili 4025 okužb, bi morala celo na rdeči seznam z incidenco 45.Na zelenem seznamu je tudi Italija, ki je bila v prvem valu ena najhuje prizadetih evropskih držav. Razmere v Italiji se v zadnjih dneh slabšajo, incidenca okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je 27.Pogledali smo, kaj kažejo številka o Sloveniji in njenih štirih sosedah. Ob tem za boljšo primerjavo dodajmo, da ima Slovenija slabih 2,1 milijona prebivalcev, Hrvaška slabih 4,1 milijona, Avstrija malo več kot devet milijonov, Madžarska 9,7 milijona in Italija 60,5 milijona prebivalcev.Na novo potrjeni primeri od začetka leta:Skupno število testov (levo) in število testov na dan (desno):Delež pozitivnih testov (levo) in ​število testov na en potrjen primer (desno):Skupno število potrjenih smrti:Stopnja smrtnosti (razmerje med potrjenimi smrtmi in potrjenimi primeri):Kacin je posebej opozoril na BiH, kjer so razmere že dolgo slabe in po njegovih besedah stvari nimajo pod nadzorom. Odsvetoval je vsako pot tja: »Nastopil je trenutek, ko bi morali sorodniki med BiH in Slovenijo mnogo bolje uporabljati videopovezavo.« Glede števila vnosov iz tujine od 1. junija naprej močno izstopa Hrvaška z 202 vnosoma, sledi BiH z 49, Srbija s 30 in Kosovo z 22 vnosi.