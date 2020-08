Situacija je resna, nov skok okužb: »Slovenci se moramo zresniti«

Milan Krek, direktor NIJZ. FOTO: Blaž Samec

»Virus se ne širi kar tako«

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)je med gostovanjem v Odmevih na RTV Slovenija razkril, da so v torek še pred koncem dneva odkrili 31 primerov in je mnenja, da se bomo približali številki 40. To po njegovem pomeni, da smo v epidemičnem valu in da se mora jasno ukrepati.Današnje številke razkrivajo, da je bilo včeraj v celotnem dnevu potrjenih 37 novih primerov okužbe, kar je enako kot 13. avgusta, ko smo imeli največ okužb po 3. aprilu (43; rekord je sicer 61 s 26. marca).V torek je bilo pri nas opravljenih 1092 testov. V bolnišnicah se je zdravilo 17 pacientov, eden več kot dan prej, trije so na intenzivni negi. Aktivnih primerov je 285, skupaj pa so doslej potrdili 2493 okužb. Incidenčna številka se je povzpela na 13,59 (včeraj je bila 12,69). Število smrtnih žrtev ostaja 129.Preberite tudi:Zadnje dni je vprašanje, ki zanima veliko Slovencev, kakšne ukrepe bo slovenska vlada sprejela zaradi slabšanja epidemiološke slike na Hrvaškem. Dvoma, da se bo Hrvaška uvrstila na rdeči seznam, praktično ni več, obstaja le še vprašanje, ali bo karantena obvezna za vse ali morda le za mlade, ali bodo lastniki nepremičnin izvzeti in ali bo karantena obvezna za povratnike iz vse Hrvaške ali le z območij, kjer je virus najbolj razširjen.»Na Hrvaškem se je v zadnjih dneh razvil nov epidemični val, kar pomeni, da imajo težko situacijo,« je dejal Krek. Pravi, da je ta nastala zaradi zabav v nočnih klubih po vsej jadranski obali: »Ne samo mi, tudi oni imajo problem z nočnimi klubi, zato so skrajšali njihovo obratovanje in delovanje. Ukrep se bo pokazal čez pet do deset dni. Problem imamo tudi mi, ker imamo na tem območju veliko mladih in tudi druge populacije. Z njihovim prihodom domov prihaja tudi covid 19 v naš prostor. Nekaj jih odkrijemo, marsikoga pa ne in ta potem raznaša virus okoli.«Med ukrepi, ki jih lahko sprejme Slovenija, so lahko tudi ukrepi na meji, a bolj kot to je pomembno, kako se mi na Hrvaškem obnašamo, je poudaril Krek. »Virus se ne širi kar tako. Če se ne obnašamo, kakor smo se naučili v zadnjih mesecih. Ključno je, da naši državljani na Hrvaškem ne hodijo v nočne klube in lokale, v lokale, kjer ni urejena razdalja med mizami, kjer ni razkužil, kjer se ne uporabljajo maske.«O tem, ali bo treba zaostriti tudi ukrepe v Sloveniji, je Krek odvrnil, da imamo že sedaj močne ukrepe, le upoštevati jih je treba. Še vedno velja sklep vlade o nošnji maske, a se to ne uporablja dosledno, ne v trgovinah ne na črpalkah. »Čas je, da se Slovenci dejansko zresnimo in vemo, da imamo virus tu, da se obnašamo tako, da ima čim manj možnosti, da nas okuži. Kjer koli smo na svetu, se moramo obnašati tako, da se ne okužimo.«