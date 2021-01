Sistem e-vinjet bo v Sloveniji vzpostavil Skytoll

Sistem elektronskega cestninjenja za osebna vozila bo v Sloveniji vzpostavil slovaški Skytoll. Izbiro izvajalca, ki je oddal 15,7 milijona evrov vredno in edino dopustno ponudbo, so danes potrdili nadzorniki Darsa, nanjo pa je še možna pritožba. Uvedba elektronske vinjete je predvidena s 1. decembrom, veljala pa bo eno leto od datuma nakupa.



Na Darsov razpis za vzpostavitev sistema elektronske vinjete, ki naj bi zaživel decembra letos, so se prijavili trije ponudniki, poleg Skytolla še Iskratel v partnerstvu z madžarskim ARH Informatics ter konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch. Najcenejšo ponudbo v višini 14 milijonov evrov je oddal Iskratel, najvišja pa je bila ponudba konzorcija slovenskih podjetij skupaj z avstrijskim Kapschem v višini 33,4 milijona evrov.

Dve ponudbi nedopustni

Kot so danes sporočili iz Darsa, ostali dve ponudbi nista izpolnjevali razpisnih pogojev, zato sta bili ocenjeni kot nedopustni. Odločitev o izboru Skytolla, ki so jo danes potrdili Darsovi nadzorniki, so objavili na portalu javnih naročil, nanjo pa je možna pritožba.



Uvedba elektronske različice vinjete je predvidena s 1. decembrom letos, letna vinjeta za 2021 pa bo ostala veljavna do 31. januarja 2022. Po tem datumu vinjeta v fizični obliki ne bo več v veljavi, saj bodo skladno z novelo zakona o cestninjenju, ki jo je državni zbor sprejel oktobra lani, v novem sistemu le še vinjete v elektronski obliki, so pojasnili na Darsu.

Veljala bo eno leto od dneva nakupa

Elektronska vinjeta se po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke, torej tudi v tem primeru ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji. Namesto fizične bo v veljavi vinjeta v elektronski obliki, kar pomeni, da bo v centralni cestninski sistem vnesena registrska številka vozila, za katero bo plačana cestnina.



Letna vinjeta bo veljala eno leto od nakupa.

