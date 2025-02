Ljubljanska Šiška se bo kmalu lahko kosala z Manhattnom (FOTO)

Ljubljana je že mnogo let izredno zaželen trg za ponudnike nepremičnin, pa tudi za tiste, ki se na delo ne želijo vsakodnevno voziti uro ali več, ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah pa so lahko to že kraji, le nekaj kilometrov oddaljeni od središča Ljubljane. Seveda so nepremičnine v prestolnici tudi med dražjimi v državi, zato se mnogi odločijo za nakup kot investicijo ali pa stanovanje pozneje oddajajo turistom.

In večje povpraševanje gre z roko v roki s ponudbo. Res da stanovanjske stavbe in poslovni prostori zadnja leta rastejo kot gobe po dežju, očitno pa jih ne še vedno ni dovolj. Tako se kmalu obeta gradnja kar dveh stolpnic, ena bo stala v Šiški, druga nedaleč od železniške postaje, kjer trenutno že poteka gradnja novega objekta.

Nordika in Severnica

Na Masarykovi cesti, nasproti slovite Situle ter ob nastajajočem projektu Emonika, slovaško podjetje načrtuje gradnjo dobrih 80 metrov visoke stavbe, imenovala naj bi se Nordika, v njej pa bo prostora za kar 290 stanovanj. Nordika bo druga najvišja stolpnica v Ljubljani in bo zasnovana na energetski učinkovitosti, pravijo investitorji. Z gradnjo naj bi začeli v začetku naslednjega leta, končana pa naj bi bila stolpnica še dve leti pozneje, če bo šlo vse po načrtih torej leta 2028.

Tekmica Nordike bo medtem začela nastajati ob Celovški cesti, v neposredni bližini nakupovalnega središča Aleja. Imenovala se bo Severnica, saj bo označevala vstop v mesto s severnega dela, v višino pa bo impresivna stavba merila nekaj več kot sto metrov. Severnica bo tako, ko bo zgrajena, postala najvišja stavba v Ljubljani, impresiven pa bo tudi njen izgled, ki bo povsem futurističen.

Najvišja v Ljubljani

V stolpnici z 21 nadstropji bodo za razliko od Nordike poslovni prostori. Kdaj bodo začeli z gradnjo, trenutno še ni znano, investitorji so ravno te dni vložili zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

»Stavba je zasnovana kot sodobna vitka stolpnica specifične fluidne oblike. Zunanji gabarit je sestavljen iz treh vertikalnih volumnov, ki so v celoto združeni v osrednjem delu. Dva volumna z zastekljeno fasado sestavljata skupen prostor poslovnih dejavnosti, tretji služi kot komunikacijsko jedro – orientirano na vzhod,« pa med drugim piše v dokumentaciji ob zahtevi za izdajo dovoljenja.