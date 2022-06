Tako so širili željo po miru

V soju polne lune in sveč je na Spacalovi domačiji v Škrbini potekal čarobni glasbeno-pesniški večer, ki ga je Založništvo tržaškega tiska organiziralo v sodelovanju s komensko enoto sežanske Kosovelove knjižnice in Vaško skupnostjo Škrbina.

Kot je pojasnila vodja tržaške založbe Martina Kafol, večer spada v sklop literarno-glasbenih srečanj z naslovom Čas nemirov – poezija miru, ki se je začel aprila v knjižnici na Kozini in nadaljeval v Trstu, Sesljanu in Gorici. Srečanja, na katerih so pesniki brali svojo ali pa tujo poezijo, so bila obogatena z glasbenimi točkami. Tokrat so proslavili 50-letnico odprtja Spacalove domačije v Škrbini ter obletnico rojstva slikarja in grafika Lojzeta Spacala, rojenega 15. junija 1907 v Trstu.

50-letnico odprtja Spacalove domačije v Škrbini so proslavili.

Udeleženci so pripravili enkraten dogodek, ki se je zapisal v srca obiskovalcev. Ob poeziji so prisluhnili koncertu kvarteta harmonik, ki si je nadel ime 4 Bellows – 4 Tales, sestavljajo pa ga štirje svetovno priznani glasbeniki. Ob vodji skupine Zoranu Lupincu so z izbrano glasbo najrazličnejših vrst harmonik večer popestrili še Polona Tominec, Štefan Bembi in Maurizio Marchesich. Ob glasbi so svojo poezijo brali pesnica Andreina Trusgnach v beneškem narečju, tržaški pesnik Ace Mermolja in David Bandelj iz Gorice, ki je postregel z izbranimi verzi iz najnovejše pesniške zbirke Ronin.

Navdih našel v japonski kulturi

V pravkar natisnjeni pesniški zbirki je pesnik in glasbenik David Bandelj, rojen leta 1978 v Gorici (Italija), kjer tudi živi, objavil izbranih 47 pesmi, za katere je navdih dobil v japonski kulturi. Zbirka, ki jo je opremil Aleš Brce in je izšla pri ZTT Trst, je bila pripravljena za izid že pred štirimi leti.

V prepričanju, da nas poezija lahko popelje v drugačen svet, bomo nadaljevali naša srečanja.

»Samuraji so bojevniki iz višjih družbenih slojev srednjeveške in zgodnje moderne Japonske. Pomen izraza samuraj je tisti, ki služi, saj so služili svojemu gospodarju daimju. Če je samuraj izgubil svojega gospodarja, bodisi da je ta umrl ali pa samuraja pregnal, je postal ronin. Zavrženec. Japonska kultura pozna zgodbo 47 roninov, katerih gospodar je bil prisiljen v samomor zaradi odziva na žalitev, ki jo je utrpel. Sedeminštirideset roninov je maščevalo svojega gospodarja, nato so si skupaj vzeli življenje. Vsi razen enega. Temu je bilo dovoljeno, da preživi, zato da bi pripovedoval zgodbo,« je v povabilu k branju razložil prejemnik nacionalnih in mednarodnih nagrad Bandelj, ki je doktoriral iz primerjalne književnosti na ljubljanski univerzi.

Pesnik piše tudi kolumne in prevaja ter poučuje literarne predmete na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Je tudi zborovodja Mešanega mladinskega zbora Emila Komela iz Gorice, s katerim je segel po pomembnih nacionalnih in mednarodnih nagradah.

David Bandelj je predstavil novo pesniško zbirko.

Vodja komenske knjižnice Marija Umek je nastopajočim podarila prisrčno darilce. Za prijeten družbeni večer je ob kozarčku terana in vitovske poskrbel Bogdan Cotič z Buntove domačije, pecivo pa so spekle domače gospodinje. Martina Kafol je povabila še na naslednja srečanja: »V prepričanju, da nas poezija lahko popelje v drugačen svet, da se nas glasba dotakne globoko v občutkih, in z željo, da bi nas povezovala lepota, bomo nadaljevali naša srečanja. Najprej se bomo podali v Benečijo, jeseni pa v goriško regijo ter drugod po Sloveniji.«