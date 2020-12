Širila laži o obravnavi očeta v UKC, to ji je odgovoril zdravnik

Kot požar se je v minulih dneh po spletnih omrežjih razširil zapis hčere enega izmed pacientov na covidnem oddelku na Vrazovem trgu. Ta je ostro kritizirala razmere in obravnavo svojega očeta. Zapisala je, da se izvaja genocid nad starejšimi, in podrobno opisala razmere in dogajanje na oddelku. Med drugim je dodala, da ni nič čudnega, da je prepovedan vstop svojcem na oddelke, saj tako preprečujejo, da bi videli, kaj se tam dogaja. Zapis je kmalu po objavi izbrisala, a vseeno je dosegel dovolj ljudi, da so ga številni kopirali in posredovali naprej.



Odziv javnosti je bil buren, na vse skupaj pa so se odzvali tudi v UKC Ljubljana in zatrdili, da gre za neresničen zapis, ki je bil zapisan zaradi ustvarjanja nemira v javnosti. Na željo oddelka in zdravnika Matica Koželja so se na očitke iz osrednje slovenske bolnišnice odzvali tako (nelektorirano):



»Praviloma se UKC Ljubljana ne odziva na neresnične zapise na družbenih omrežjih, ki so pogosto zapisani z neizmerno lahkoto, a hkrati nosijo veliko odgovornost, ki se je avtorji pogosto ne zavedajo. Avtorica zapisa, ki opisuje domnevne težave z oskrbo njenega očeta, je težke besede takoj po objavi umaknila. Ne glede na to kroži posnetek neresničnih navedb še naprej in tudi zato v celoti podpiramo željo oddelka po objavi odziva, ki ga je zapisal zdravnik Matic Koželj.«



Spoštovani!

Osebje na COVID oddelku na Vrazovem trgu je naravnost osuplo, ko smo bili seznanjeni s pisanjem laži, ki jih je hči enega od pacientov objavila na spletu v zvezi z obravnavo svojega očeta in ga pospremila z napadalnimi in vulgarnimi besedami.

Žal zaradi varstva osebnih podatkov in Hipokratove prisege ne smem neposredno komentirati navedenega primera, želel pa bi opisati razmere dela na našem oddelku. Prav tako bi želel poudariti, da sem ob seznanitvi z obtožbami takoj zaprosil za strokovni nadzor, saj menim, da so navedbe lažne, gospa pa jih širi z namenom ustvarjanja nemira v javnosti, mnenje pa si lahko vsak ustvari z branjem njenega profila na družabnih omrežjih.



Ker je gospa zapis v tem času umaknila (povzemajo pa ga drugi mediji), želim povedati, da verjamem v svobodo govora in da ni nihče z oddelka stopil v stik z gospo in zahteval umik zapisa. Še več - tekom obravnave tako dežurni kot lečeči zdravnik niso imeli nobenih posebnih težav z gospo. Gospa prav tako ni podala nobene pritožbe glede obravnave, ne nam, ne Uradu za pritožbe UKC Ljubljana, tako da smo bili izredno žalostni in užaljeni, ko smo bili z zapisom seznanjeni.



Na Vrazovem trgu imamo prostora za hospitalizacijo 40 bolnikov, ki so nameščeni v dvoposteljnih sobah, 4 so po sili razmer troposteljne. Vsaka soba je opremeljena s kisikom, ki je seveda v stenski napeljavi in ne v bombah na hodniku. Prav tako vsi bolniki ne potrebujejo kisika, ampak so hospitalizirani zaradi poslabšanja pridruženih, kroničnih bolezni. kadrovsko in tehnično smo dobro opremljeni, imamo svoj laboratorij, RTG in ultrazvočno diagnostiko in osebje, ki je diagnostiko sposobno samostojno speljati, tako da ni potrebno bolnikov za vsako preiskavo voziti v glavno stavbo UKC.



Ker je naš oddelek bil pred epidemijo negovalne narave, se zaradi znanja in izkušenj osebja na oddelek usmerjajo pretežno bolniki s pridruženo zahtevno nego, veliko je oskrbovancev DSO (cca 50%), velika večina bolnikov na oddelku je starejših od 80 let, le redkokdo ne potrebuje pomoči pri osnovnih življenjskih potrebah, hranjenju in uživanju tekočine.



Zaradi pregrajenosti oddelka in varstva pred prenosom okužbe med zaposlenimi tako zaposleni del delovnega časa preživijo zunaj pred oddelkom, saj se drugače ne da preprečevati prenosa okužbe s SARS CoV2 med zaposlenimi, ki ga je na oddelku zanemarljivo malo, kar kaže na dobro sodelovanje in upoštevanje navodil Službe za preprečevanje bolnišničnih okužb. Ne vem, kakšno "kafetarijo" je gospa videla, prav gotovo pa ne na našem oddelku.



Delo sester in negovalnega osebja na oddelku je izredno naporno že v normalnih pogojih dela, kaj šele v varovalni opremi. Vsak, ki je moral sam kdaj skrbeti za svojega bližnjega, lahko izračuna, koliko časa se porabi že za osnovno nego, hranjenje, dajanje tekočin, terapije ipd. Sestre na oddelku ne kofetkajo, ampak so po sobah ob bolnikih. Seveda si vsi želimo, da bi bilo več časa za vsakega individualnega bolnika in vedno je prostor za izboljšave pri delu, vendar pa so navedbe gospe absolutno pretirane.



Prav tako bi želeli poudariti, da je kljub splošno sprejetim pravilom po predhodnem dogovoru vedno mogoče izpeljati obiske svojcev vsaj 1x tekom hospitalizacije, saj se zavedamo, da svojih najdražjih niso videli že več mesecev. Veliko bolnikov zaradi okužbe ali pridruženih bolezni na našem oddelku tudi umre, zato se nam zdi pravilno, da svojce vidijo žive in ne šele potem, ko umrejo. V primeru potreb, se svojci v varovalni opremi tudi vključujejo v proces dela - v zadnjih dneh imamo primer svojca, ki je prihajal 1x dnevno hranit svojo mamo, ker je hranjenje s strani osebja zavračala.



Zaposleni na oddelku na Vrazovem trgu smo prišli z različnih vej medicine, ampak smo v zadnjih dveh mesecih vzpostavili uspešno delovno skupino in velika večina zaposlenih tudi v prihodnosti kljub težkim razmeram na oddelku želi tudi nadaljevati in zaključiti svoje delo.



Na koncu naj povem, da nam je zapis povzročil veliko psihično, pa tudi materialno škodo, saj je bil deljen mnogokrat. Poleg pozivov v stilu "vse je treba pobit", ki jih imam shranjene za morebiten pravni postopek, je izzval tudi veliko skrb in bojazen svojcev, da za njihove najbližje ni dobro poskrbljeno - kar pa je v popolnem nasprotju z besedami pohval in zahval, ki smo jih zaposleni na oddelku k sreči pogosto deležni.

Matic Koželj, dr.med.