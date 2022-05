Širi se posnetek RTV svetnika, ki napoveduje čistke na nacionalki (VIDEO)

Član sveta RTVS Slavko Kmetič, ki ga je DZ imenoval v programski svet na predlog gledalcev in poslušalcev in je v svojih stališčih naklonjen stranki SDS, je na enem od javnih dogodkov povedal nekaj krepkih čez novinarje na nacionalki.

Posnetek je sicer na ponedeljkovi izredni seji programskega sveta zavoda predvajal tudi programski svetnik Gregor Drnovšek, v svetu predstavnik zaposlenih. Ta je ocenil, da je v posnetih izjavah Kmetič grozil nekaterim novinarjem na RTVS.

Posnetek nastopa svetnika Kmetiča je na družabnem omrežju delila tudi novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl in ob njem zapisala (nelektorirano):

»Ko Marcel reče, da jih je manj in se ve, kdo so, in njegovo izjavo "generalno vodstvo" iztrga iz konteksta in zmanipulira, so to "nesprejemljivo obnašanje, pritisk in grožnje" in razlog za brco iz hiše. Ko intelektualna perla in sinonim primitivizma v PS RTV, bivši strojevodja Slavko, izjavlja: "smo naredili red, "tri, štiri odpustit", "smo voditeljico odstranili z vodenja Dnevnika", "imamo PS čvrsto v rokah in delamo, kar hočemo"... ,kar si oglejte v videu, pa to za predsednika PS Gregorčiča ni noben pritisk na avtonomijo javnega medija in njegove novinarje, to sploh niso grožnje, pač pa nedolžno kramljanje na neki tribuni.«

Nastop in razmišljanje Slavka Kmetiča, ob katerem je na javni tribuni sodeloval tudi Boris Tomašič iz Nova24. TV si lahko ogledate spodaj.