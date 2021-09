Sindikati zaposlenih v državni upravi zaradi pogoja PC na ustavno sodišče

Odločitev vlade, da bodo morali izpolnjevati pogoja prebolevnosti ali cepljenja, če bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, je razburila del zaposlenih v državni upravi. V Sindikatu državnih organov Slovenije napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, enako naj bi storili tudi v sindikatih policistov in vojakov.



Vlada je namreč sklenila, da bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko se bo iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej testiranje. Ta pogoj bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), in ne za celoten javni sektor.

Bodo ostali brez službe?

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je pojasnil, da je nasprotovanje takšnemu vladnemu odloku med državnimi uslužbenci veliko. Po grobih ocenah namreč med zaposlenimi v državni upravi ni cepljena niti polovica, najbolj pa jih bega vprašanje, ali bodo obdržali zaposlitev. Vsakemu uslužbencu, ki se ne bi želel cepiti, bi namreč najprej vročili opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, nato pa bi ga lahko odpustili.



Zaradi takšnih posledic ukrep, ki za državne uslužbence na nek način uvaja obvezno cepljenje, ne bi smel biti urejen v podzakonskem aktu, je prepričan Verk. Ob tem je spomnil na mnenja številnih pravnikov, da se obveznost cepljenja lahko določi le s spremembo zakona o nalezljivih boleznih. S tem se strinjajo tudi v sindikatu državnih organov, zato bodo vladni odlok izpodbijali na ustavnem sodišču, je napovedal Verk. Po njegovih informacijah podobno razmišljajo tudi v sindikatih, ki zastopajo vojake in policiste.

Discipliniranje državnega uradništva?

Za Verka je tudi pomenljivo, da bo pri več kot 170.000 javnih uslužbencih tak ukrep veljal le za zaposlene v državni upravi, ki jih je nekaj več kot 30.000, ne pa denimo v zdravstvu, ki je »bolj občutljiv segment«. Vlada je s tem v državnih uslužbencih vzbudila nezaupanje, da gre pri obveznem cepljenju za discipliniranje državnega uradništva, je še poudaril.



Sicer pa je po njegovem mnenju pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje širjenje koronavirusa že od vsega začetka težava v vladnem komuniciranju, ki ga ljudje sprejemajo z odporom. Opozoril je tudi na pomanjkanje socialnega dialoga, saj vlada socialnih partnerjev pri uvedbi ukrepov ne sprašuje za mnenje. »Če bi nas kje uslišali, vlada ne bi imela toliko težav, kot če zadeve sprejema na vrat na nos,« je kritičen Verk.

