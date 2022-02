Sindikati uresničili napovedi, zdravstveniki bodo stavkali že čez nekaj ur

Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege tudi na današnjem nadaljevanju pogajanj niso zbližali stališč do sindikalnih stavkovnih zahtev, med drugim po zvišanju plač. Sindikati zato vztrajajo pri sredini stavki, ki so jo sicer napovedali konec januarja, so za STA pojasnili na sindikalni strani.

Pogajanja so nazadnje potekala v petek. Sindikati so bili z izkupičkom takrat nezadovoljni in so napovedali nadaljevanje priprav na stavko, napovedano za sredo, je v petek povedala Irena Ilešič Čujovič.

Višje plače in sprejem standardov ter normativov

Vlada namreč tudi po nedavni sindikalni zahtevi po dvigu plač, primerljivem dvigu plač zdravnikov za šest plačnih razredov, vztraja pri prvotnih pogajalskih izhodiščih, ocenjenih na 5,8 milijona evrov, je izpostavila Ilešič Čujovičeva.

Poleg dviga plač v sindikatih zahtevajo še sprejem standardov in normativov v zdravstvu ter socialnem varstvu in tudi plačilo stavke stavkajočim v višini, kot če bi delali.