Sindikat vojakov Slovenije na ustavno sodišče: predlagajo zadržanje izvajanja odloka

Po Sindikatu policistov Slovenije, ki so v ponedeljek vložili pobudo za presojo ustavnosti vladnega odloka, ki s 1. oktobrom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja, je pobudo za presojo vložili tudi Sindikat vojakov Slovenije. »Za odlok vlade, ki uvaja pogoj PC v državni upravi, smo danes vložili presojo ustavnosti in zakonitosti na ustavno sodišče s predlogom za začasno zadržanje izvajanja,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da upajo, da bo ustavno sodišče o začasnem zadržanju odločilo do 1. oktobra oziroma čim prej.



»Želeli bi poudariti, da v SVS podpiramo vse ukrepe za zajezitev epidemije covida 19, vključno s cepljenjem. Članom svetujemo, da se cepijo. Obenem pa si prizadevamo za zaščito članov, ki so se iz kakršnih koli razlogov odločili, da se ne bodo cepili. Kot sindikat smo dolžni zaščititi vse člane, tudi tiste, ki so se odločili, da se ne bodo cepili, ker bo njihova odločitev, kot kaže, zelo vplivala na delovno razmerje,« so dodali.



V nadaljevanju so še pojasnili, da so se za ta korak odločili zaradi mnogih pravnih mnenj, »ki pod vprašaj postavljajo ustavnost in zakonitost spornega odloka, pa tudi zato, ker se na nas obračajo mnogi člani za nasvet, kako ravnati 1. oktobra, ker se nimajo namena cepiti. V SVS le želimo, da o spornem odloku odloči ustavno sodišče kot edino pristojno za sprejemanje takšnih odločitev«.



Komentarji: