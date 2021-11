Prijavili policista, ki je Hojsu posredoval poročila

Sindikat policistov Slovenije je dne 3. novembra vložil prijavo proti neznanemu policistu, ki je notranjemu ministru Alešu Hojsu nezakonito posredoval tri poročila o nadzoru, ki so bila izvedena na PU Gorica, PU Novo mesto in UKP GPU. Za to pa Policija nima nobene pravne podlage, menijo v sindikatu.

Prijavo so vložili zaradi odklonskega pojava v policiji in odklonskega ravnanja neznanega uslužbenca policije, so še zapisali v javni objavi na svojem Facebook profilu.