Sindikat policistov poziva Hojsa naj prekliče sklepe

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa pozivajo k takojšnjemu preklicu sklepov, s katerimi spreminjajo določbe pogodb o zaposlitvi, ter k izdaji ustreznih aneksov k pogodbam. Napovedujejo, da bodo za izpodbijanje izdanih sklepov, ki so po njihovem mnenju nezakoniti, posegli po vseh pravnih sredstvih.

Spreminjajo pogodbe o zaposlitvi

Kot so v sindikatu povzeli v današnjem pozivu ministru, zaposleni v policiji, ministrstvu in inšpektoratu za notranje zadeve prejemajo sklepe delodajalca, s katerimi se spreminjajo določbe pogodb o zaposlitvi. Izdani sklepi so po opozorilih sindikata nezakoniti, na kar so ministrstvo tudi že opozorili, a v policijskih enotah kljub temu nadaljujejo vročanje sklepov. »Zaradi takšnega ravnanja bo prišlo do naklepnega oškodovanja javnih sredstev, zato vas ponovno pozivamo k vzpostavitvi zakonitega stanja,« so zapisali.



Ministrstvo je kot delodajalec sporne sklepe izdal zaradi sprememb določb kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki se nanaša na stroške dela. Z izdajo spornih sklepov pa je v več delih bistveno presegel določbe kolektivne pogodbe in tako enostransko, brez pravne podlage, posegel v pogodbe o zaposlitvi in nezakonito omejil pravice, ki jih zaposlenim zagotavlja kolektivna pogodba, so pojasnili v sindikatu.



»Tudi zakon o delovnih razmerjih jasno in nedvoumno določa, da se pogodba o zaposlitvi lahko spreminja le pisno - z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je izpodbijan sklep izdal enostransko zaradi spremembe kolektivne pogodbe. Pravne podlage za izdajo takega sklepa delodajalec nima niti v zakonu o javnih uslužbencih,« so poudarili v SPS.

Napovedujejo, da bo škoda velika

Vsi izdani sklepi so tako po njihovih opozorilih nezakoniti, ker ministrstvo za notranje zadeve kot delodajalec nima pravne podlage za takšno ravnanje, temveč bi moral javnim uslužbencem v podpis ponuditi aneks k pogodbi o zaposlitvi, ki je edini zakoniti pravni akt, ki lahko ob soglasju obeh strank poseže v veljavno pogodbo o zaposlitvi.



Napovedujejo, da bodo člani SPS preko pooblaščenih odvetnikov vložili pritožbe. »Pri tem vas opozarjamo, da bodo zaradi neodgovornega ravnanja ministrstva nastale finančne posledice za javne finance,« so še zapisali v sindikatu. Kot so navedli, bodo stroški za vsak individualni primer vložene pritožbe, ki jih bo moralo povrniti ministrstvo, glede na veljavno odvetniško tarifo znašali 150 evrov. »Upoštevajoč število članov SPS bodo tako javne finance oz. proračunska sredstva oškodovana za več kot pol milijona evrov, kolikor bodo znašali samo stroški odvetniških storitev,« v sindikatu še opozarjajo Hojsa.



