Sindikat carinikov napovedal začetek stavke: to so njihove zahteve

Sindikat carinikov Slovenije je za 13. februar napovedal začetek stavke zaposlenih na Finančni upravi RS (Furs). Med drugim zahtevajo dvig izhodiščnih plač za pet plačnih razredov za vse uslužbence Fursa, štiriodstotni dodatek k plači kot nadomestilo zaradi prepovedi opravljanja drugih dejavnosti in nezgodno zavarovanje.

Kot so danes sporočili iz sindikata, bo stavka potekala na Generalnem finančnem uradu ter v vseh finančnih uradih in njihovih organizacijskih enotah, in sicer na delovnem mestu stavkajočih.

Zahtevajo višje plače in še to

»Sklep o začetku stavke temelji na izraženi volji zaposlenih na Fursu, da z vsemi sredstvi sindikalnega boja, vključno s stavko, zagotovijo primerljiv statusni in materialni položaj glede na ostale javne uslužbence,« so pojasnili.

Poleg višjih plač zahtevajo štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.

Še en štiriodstotni dodatek želijo zaradi določbe, da mora Furs zaradi posebnega pomena nemotenega finančnega poslovanja države, zagotavljanja blagovnega prometa in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti.

Med drugim želijo tudi razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe na Fursu, nezgodno zavarovanje za vse uslužbence Fursa, pogajanja in podpis panožne pogodbe za uslužbence Fursa ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.