Sindikalistom počil film, pogajanja pri ministru Mescu predčasno zapustili

Sestanek socialnih partnerjev o evidentiranju delovnega časa se ni izšel po željah ministrstva za delo. Sindikati so namreč pogajanja predčasno zapustili.

Današnji sestanek je, potem ko se je 20. februarja izteklo trimesečno poskusno obdobje za izvajanje novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, sklical minister za delo Luka Mesec.

Razloge za odhod bodo pojasnili v ponedeljek

Kot je spomnil, so na ministrstvu na poseben elektronski naslov v zvezi z novelo prejeli prek 200 pripomb, ki so jih preučili, danes pa so jih želeli predstaviti sindikatom in delodajalcem ter jih še enkrat povprašati po njihovih stališčih in predlogih.

Srečanje se ni sešlo po načrtih, saj so ga sindikati predčasno zapustili in niti niso sodelovali pri vsebinski razpravi, je izvedela STA. Zakaj so se odločili za ta korak, ni znano, izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je za STA dejal le, da bodo reprezentativne sindikalne centrale vse pojasnile na novinarski konferenci v ponedeljek. Znano sicer je, da so proti večjim spremembam zakonodaje, medtem ko delodajalci vztrajno nasprotujejo vsem novembra uveljavljenim spremembam.