Sindikalistka nadrla Janšo, ta ji odgovarja: Zaradi vas so tudi umirali

Janša: Zaradi vas so starejši zbolevali in umrli

Predsednik Uefeje v nedeljskem Fokusu opozoril na neprimernost kaznovanja tistih, ki so protestirali z dežniki, na katerih so bili napisi, uperjeni proti vladi. »No, kdo je bil zaradi tega kaznovan, g. Čeferin? Za predsednika@UEFA se pa res ne spodobi, da tako debelo laže,« je na twitterju zapisal premier, hkrati pa ga je pozval, naj pove imena in priimke tistih, ki so bili kaznovani.Janšev zapis je močno razburil sindikalistko, ki je bila med tistimi, ki so protestirali z dežniki in za to prejeli kazen. »A moje ime in priimek bi, @JJansaSDS? Izvoli. In zraven še sliko kazni, zato, da bo jasno, da ti debelo lažeš! In to se res ne spodobi! Kaj sedaj? Se boš opravičil? Morda raje kar odstopi! Pa vzemi @aleshojs s seboj!«Janša je sindikalistki kmalu odgovoril: »Shodi in zbiranja kogarkoli zaradi polnih bolnišnic in naraščajočega števila okužb niso bili dovoljeni po ZNB, sp. @TeaJarc Z dežniki ali brez. Zaradi vas in podobnih, ki ste širili virus, so starejši potem zbolevali in nekateri žal tudi umrli.«V ravs na twitterju se je vmešal tudi Hojs, ki sindikalistki sporoča (nelektorirano): »Sicer ste odrasla oseba,a ker ne razumete/ali zavajate/pa morda kar doma očeta povprašate,da vam razloži vsebino plačilnega naloga. Dolgoletni policist si bo gotovo vzel čas in vam razložil za kaj gre. Tudi za v bodoče boste bolje pripravljeni ...«