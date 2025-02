Sin več let prikrival smrt svoje mame

Poročali smo, da je Elon Musk dvignil prah z izjavo, da pokojnine v ZDA prejema na tisoče ljudi, ki sploh niso več živi. Izkazalo se je, da v sistemu resnično obstaja več deset tisoč ljudi, katerih smrt ni uradno zabeležena, kar 44.000 ljudi, rojenih pred letom 1920, pa je v letu 2023 še vedno prejemalo socialne transferje.

Preverili smo, kakšno je stanje na tem področju v Sloveniji. V letu 2023 sta pokojnino prejemala 638.802 upravičenca, od teh je bilo starejših od 85 nekaj čez 62.000, je razvidno iz podatkov, ki nam jih je posredoval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Najstarejši presegli 100 let

Po podatkih iz leta 2016 je najstarejši prejemnik vdovske borčevske pokojnine štel 110 let, najstarejši prejemnik starostne borčevske pokojnine 105 let, prejemnik invalidske borčevske pokojnine pa 100 let. Čeprav podatki o morebitnih nepravilnostih v sistemu niso na voljo, je jasno, da tudi v Sloveniji obstajajo prejemniki pokojnin, ki so v drugem stoletju svojega življenja.

Slovenija sicer redno posodablja evidence prejemnikov pokojnin, a vprašanje ostaja: so vsi podatki natančni, se lahko zgodi, da nekateri prejemniki prejemajo pokojnine po smrti?

Podatki kažejo, da je leta 2024 v ZDA živelo približno 101.000 ljudi, starejših od 100 let, kar pomeni, da večina od njih dejansko prejema socialne transferje. V Sloveniji je število stoletnikov seveda precej nižje, a ni podatkov o tem, koliko jih še prejema pokojnino.

V primeru neupravičenega izplačila pokojnine zavod začne postopek izterjave. FOTO: Mavric Pivk

Se torej lahko zgodi, da v evidencah ostanejo t. i. pokojninski vampirji, osebe, ki naj bi bile že davno mrtve, a še vedno prejemajo izplačila?

Zavodu je znan en primer, so sporočili, ko se je pokojnina izplačevala na bančni račun upravičenke še več let po njeni smrti. »V konkretnem primeru je sin upravičenke več let prikrival smrt svoje mame. Zavod je takoj po prejemu uradne informacije ustavil izplačevanje prejemka in uredil odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter takoj začel postopke za izterjavo,« so pojasnili.

Spremembe dolžni javiti v osmih dneh

Za preprečevanje neupravičenih izplačil je ključno hitro pridobivanje podatkov o smrti. Za rezidente Slovenije jih zavod dnevno prejema elektronsko iz centralnega registra prebivalstva (CRP), za tujce pa prek tujih zavodov ali posebnih letnih potrdil.

Če upravičenec želi spremeniti bančni račun za prejemanje prejemkov, mora o tem pisno obvestiti zavod in predložiti dokazilo o lastništvu računa ter lastnoročno podpisati zahtevek. Če ima uživalec skrbnika, je treba predložiti še odločbo o skrbništvu.

Uživalci so dolžni zavodu v osmih dneh sporočiti vse spremembe okoliščin, ki vplivajo na njihove pravice.

V primeru neupravičenega izplačila pokojnine zavod začne postopek izterjave, lahko pa se prijavi tudi kot upnik v zapuščinskem postopku. Neupravičeno izplačana sredstva se vračajo v enkratnem znesku ali prek pobota. Če vračilo ni izvedeno, se izterjava nadaljuje z davčno izvršbo, so še pojasnili na ZPIZ.