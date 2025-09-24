Sin pokojne Dorice vložil tožbo: zahteva 22.500 evrov odškodnine od zdravstvenega doma

POVRŠNA OBRAVNAVA?

To v primeru smrti Dorice Likar pravi izvedenka medicinske stroke. V Zdravstvenem domu Ajdovščina očitke zavračajo.

Marko Bezeljak je prepričan, da bi z mamo lahko še danes užival skupne trenutke, če bi zdravniki ZD Ajdovščina dobro opravili svoje delo. FOTO: Dejan Javornik

»Omalovaževanje anamnestičnih podatkov je verjetno vodilo v skromno ali bolje rečeno površno obravnavo bolnice tako maja kot junija 2022. Čeprav bi že samo dejstvo, da že dolgo ni bila na pregledu v ambulanti, lahko dalo lečečemu zdravniku misliti, da ima bolnica resne težave, čeprav jih natančno ne pove in zaradi katerih prihaja v ambulanto.« Tako ostra je bila v svojem izvedenskem mnenju Andreja Sinkovič, ko je po naročilu Marka Bezeljaka podrobneje preučila medicinsko obravnavo njegove mame Dorice Likar v Zdravstvenem domu (ZD) Ajdovščina. 1. oktobra 2022je pacientka v UKC Ljubljana ...