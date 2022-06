Sin Ivana Krambergerja razkril, kdo mu je po njegovem mnenju ubil očeta

Mineva 30 let od smrti Ivana Krambergerja, atentat pa v javnosti še vedno buri duhove. V oddaji 24ur zvečer je pred kamere stopil njegov sin, Ivan Kramberger mlajši.

»Glede na to, da je bil moj oče politik, je nedvomno šlo za politični atentat,« je dejal na vprašanje, ali meni, da je bil njegov oče umorjen zaradi politike. Glede na vse okoliščine in ugotovitve preiskovalcev meni, da je bil Peter Rotar strelec, ki je ubil njegovega očeta. »Dejanje sem mu na neki način odpustil, saj moramo v življenju odpuščati. Če pa ni bil Peter Rotar, se sprašujem, kdo je bil in zakaj je to storil.«

Rotarja je Kramberger pred časom naključno srečal, in sicer po krvodajalski akciji v Jurovskem Dolu. Pogostitev za krvodajalce je bila namreč v tamkajšnji gostilni, ki je v neposredni bližini Rotarjevega doma. Ivan pripoveduje, da je krvnik njegovega očeta takrat stal pred hišo. Pozdravil ga je, on pa naj bi le zamahnil z roko in odšel v hišo. »Nikoli me ni kontaktiral ali se drugače opravičil za svoja dejanja,« je še dodal.

Policije na shodu ni bilo

Ivana Krambergerja mlajšega preseneča, da na usodni dan v Jurovskem Dolu, ko je pod streli umrl njegov oče, na shodu ni bilo policije. »Pri preiskovanju gradiva sem opazil, da je bila večina shodov prijavljenih, tako da je bila o tem policija obveščena.« Na ta dan pa naj bi policija na kraj dogodka prišla šele kasneje. Zakaj je bilo tako, po njegovih besedah ve le takratno vodstvo policije.

Ivan mlajši ne izključuje možnosti, da bo nekoč stopil na politični parket. A kot poudarja, se še ne čuti zrelega za ta korak. Vsekakor pa bo, če se odloči za vstop v politiko, ustanovil svojo stranko in nadaljeval poslanstvo pokojnega očeta.