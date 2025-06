Simonu je lani nagrada ušla, letos jo je zagrabil (FOTO)

Izjemno redko priznanje si je prislužila slovenska pijača na tekmovanju z več kot polstoletno tradicijo, ki je kakor oskarji med alkoholnimi pijačami. Fozet Simona Grubića je namreč prejel 96 točk. »Naše poslanstvo je: novo, moderno, okusno,« je vesel zlate medalje povedal mladi lastnik mladega podjetja Sladek greh. »Arome divjega medu s pridihom dima in kančkom cimeta. V ustih se sladkost medu čudovito razvije in razkrije bogate note čebeljega voska in sladkih cvetlic. Zaključek navdušuje z okusno karamelno esenco, ki se zadržuje v ustih,« je svojo oceno obrazložila komisija.

Zahtevna pot

Fozet, beseda prihaja iz madžarščine, pomeni eliksir ali napoj in je v bistvu obogateni medeni liker. Je barve starega zlata z medeno sadno aromo. Okus je sladko grenak, moč alkohola je uravnotežena s sladkobo in grenkobo medu. Sladek greh ustvarja likerje po tradicionalnih metodah, a z modernim pristopom. V vsaki steklenici se skriva preplet slovenskega medu, sadja in naravnega žganja – brez umetnih dodatkov. »Naša glavna naloga ni le ustvarjanje odličnih okusov, temveč tudi podpora opraševalcem, čebelam samotarkam, naši kranjski čebeli in čebelarjem ter lokalnim kmetom, ki so srce našega okusa,« poudarja Grubić iz Semiča, ki je podjetje ustanovil šele pred tremi leti. Pot ni bila lahka, pove, saj je bilo veliko dela z administracijo. »Pri nas težko dobiš papirje in potrdila,« ošvrkne javno upravo.

Nato je moral pridobiti sodelavce, to so v glavnem študentje, in dobavitelje – samo en domači čebelar mu lahko zagotovi tri do štiri tone medu, devet do deset tisoč litrov žganja pa lahko pridobi pri drugem pridelovalcu. Za osnovne surovine se ni bati, saj jih je v Beli krajini in drugod obilo. Prej so v podjetju delali vsi vse, od letos pa ima vsak svoje zadolžitve.

Podpora opraševalcem

Poleg fozeta ponujajo tudi borovničev medeni liker beeblu iz koroških borovnic. Trenutno se ukvarjajo z vse bolj priljubljenim pelinkovcem, kot četrti izdelek pa bodo ustvarili medene limon'ce. A kot pravijo, njihova glavna naloga ni le ustvarjanje odličnih okusov, temveč tudi podpora opraševalcem, čebelam samotarkam in čebelarjem ter lokalnim kmetom. Zavezani so trajnosti, pristnosti in razvoju novih likerjev po naravni metodi. »Sladek greh ni zgolj pijača, je poklon opraševalcem. V enem litru likerja je 400 g medu. In za liter fozeta mora naša kranjska sivka preleteti 16 tisoč kilometrov in obiskati 12 milijonov cvetov,« poudarja Simon Grubić.

Dolgo si je belil glavo s tem, kako poimenovati podjetje. Nato pa se je neke noči zbudil in sklenil: Sladek greh naj bo! In Sladek greh mu je z zlatim fozetom potrdil, da dela prav. Mogoče bi nagrado dobil že lani, a se je pošiljka z medenim žganjem na poti izgubila in v London ni prišla pravočasno.