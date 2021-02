Simonovič razkril resnico o podpori Erjavcu, odzval se je Janša

Polnar: Psi lajajo, karavana gre dalje Polnar, ki po izključitvi iz stranke ostaja član poslanske skupine Desusa, je v izjavi za medije v DZ pojasnil, da se sestanka ni udeležil, da pa je govoril z enim od poslancev. »Zgodilo se je tisto, kar sem pričakoval. Sestanek je bil brezploden,« je pripomnil.



Dogovorili naj bi se, da štirje poslanci DeSUS podprejo konstruktivno nezaupnico, a je od enega izmed njih Polnar že dobil odgovor, da to ne drži. »Skratka, psi lajajo, karavana gre dalje,« je dodal.



STA

Simonovič se pod prvo konstruktivno nezaupnico ni podpisal. FOTO: Ziga Zivulovic Jr.

Glasovali po svoji vesti

, poslanec Desusa, ki je sredi januarja celo prejel grožnje, ker se ni podpisal pod konstruktivno nezaupnico, ki jo je vložil (in nato umaknil) predsednik stranke upokojencev, je potem, ko je ta sporočil, da bo naslednji teden ponovno vložena konstruktivna nezaupnica in napovedal, da so poslanci Desusa (z izjemo iz stranke izključenega) pri tem enotni in nezaupnico podpirajo, za Slovenske novice pojasnil, da so enotni glede tega, da se nezaupnica vloži.Erjavec je napovedal, da se bo naslednji teden konstruktivna nezaupnica vložena z glasovi 10 poslancev, vodja poslanske skupine Desusapa je dodal, da naj bi glasove prispevale stranke iz KUL in tudi Desusa. »Morda ga bo on dal,« se je na to odzval Simonovič in dodal, da on svojega ne bo. Glede glasovanja med samo nezaupnico oziroma ali bo tudi dejansko podprl Erjavca za mandatarja pa je povedal: »Volitve so tajne. To je najbolj demokratična stvar, o tem ne bom razpravljal.«Na vprašanje, ali so poslanci Desusa enotni v podpori Erjavca za mandatarja (ta je po sestanku s svojimi poslanci izrazil prepričanje, da bo naslednji predsednik vlade in tudi že omenjal pogovore o razrezu ministrstev), pa je Simonovič pojasnil, da so bili enotni glede tega, »da se vloži ta konstruktivna nezaupnica, da se čim prej vloži in pride do glasovanja. Da se preštejemo.«Predsednik vladeje poslancem Desusa dal čas do srede, da se izjasnijo, ali podpirajo vlado, v kateri je še vedno minister iz kvote Desusa, ali ne. O tem, kaj bodo poslanci stranke upokojencev sporočili Janši, je Simonovič povedal: »Imamo vodjo poslanske skupine in upam, da bo Janša razumel, da je treba iti korak za korakom. Mi smo formalnopravno, če spoštujemo sklepe organov stranke, opozicija. Res pa, da smo zadnjič glasovali, kot da smo koalicija. Se pa o tem nismo dogovarjali, vsakdo je glasoval po svoji vesti.«​Simonoviča je po tem, ko je Erjavec umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade in se je postopek konstruktivne nezaupnice ustavil, izrazil mnenje, da bi morali poslanci Desusa v konstruktivno opozicijo. »Če konstruktivna nezaupnica ne bi uspela, se bomo pogovarjali o tem, v kakšni funkciji bo naša poslanska skupina delovala. Ne vidimo se v ekstremni opoziciji,« pa je bil danes podobnega mnenja Jurša.​Medtem se je na napoved Erjavca tudi že odzval Janša, ki je na twitterju zapisal: »Februar 2022: Karl Erjavec napovedal vložitev destruktivne nezaupnice s 3 poslanskimi podpisi.« Dodal je tri smeške.