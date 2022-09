Simona Čoha: Moja hči je pet let umirala na obroke prav zaradi našega zdravstva

S Simono Čoha, vrhunsko vzrediteljico bernskih planšarskih psov iz Lokavca pri Ajdovščini – nedavno so na razstavi ob stoletnici Kinološke zveze Slovenije v BIS-programu njeni psi prvič stali prav na najvišji stopnički –, nama ni bilo težko najti skupnega jezika. Obe sva namreč zaljubljeni v pse, za nameček še v isto pasmo. In obe sva neskončno hvaležni za to, kar nam dajejo. »Življenje mi je namenilo zelo težko pot, a da lahko živim naprej in ne životarim, so zaslužni prav moji psi,« pravi. Ob tem ne pozabi omeniti svoje vzornice v vzreji, že pokojne Avrelije Sivec, ki je vedno govorila, da so bernski planšarski psi edini psi, ki imajo človeško dušo. »To verjamem, čutim in vidim,« trdi sogovornica.

