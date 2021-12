Simič razkril preveč o tistem, ki plača največ? Furs ne vidi težav (VIDEO)

Pred preiskovalno komisijo o ukrepanju v epidemiji covida-19 je bil v torek zaslišan tudi generalni direktor Fursa Ivan Simič. Ta je zanikal, da bi se politika vmešavala v njegovo delo. V burni debati je predsedniku komisije Robertu Pavšiču (LMŠ) večkrat očital, da vprašanja niso v povezavi z vsebino dela komisije.

Simič pa je razkril tudi, da vsako leto na kosilo povabi najboljšega plačnika dogodnine, in sicer v znak spoštovanja in hvaležnosti, ker je plačal toliko dohodnine. Ob njegovih besedah je predsedujoči Pavšič dobesedno osupnil in poudaril, da je razkril tajne davčne podatke.

»To, kar ste zdaj povedali, je zelo zanimivo. Največjega dohodninskega plačnika ste torej peljali na kosilo. Ni problem v tem, kdo je plačal kosilo, temveč v tem, kako ste izvedeli za največjega plačnika. To je davčna skrivnost in vi nimate pravice vpogleda v te podatke. Sploh pa ne zato, da ga peljete na kosilo,« se je čudil Pavšič. Simič pa je po drugi strani dejal, da je bil plačnik ob tem navdušen.

Furs: Generalni direktor je seznanjen s temi podatki

Ali je Simič s to potezo ravnal sporno, smo preverili tudi na Fursu. Zakon o davčnem postopku po njihovih besedah v 17. členu določa, da imajo dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, vse zaposlene osebe davčnega organa, v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog. Kot pravijo, ankt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v FURS med nalogami generalnega direktorja med drugim določa tudi odločanje v davčnem postopku in upravnem postopku na prvi stopnji.

»Javnost ni izvedela niti ene nove informacije«

V skladu s to določbo generalni direktor odloča tudi v postopku letne odmere dohodnine na podlagi informativnih izračunov dohodnine, ki jih tudi podpiše, še trdijo na Fursu. »Generalni direktor je torej upravičeno, v skladu z zakonom, seznanjen s podatkom o letni odmeri dohodnine zavezancem, saj v teh postopkih odloča,« pojasnjujejo in dodajajo, da medijem vsako leto na njihovo prošnjo pošljejo razosebljene podatke o največjih plačnikih dogodnine.

Na Fursu tako sklenejo, da generalni direktor ni razkril nobene davčne tajnosti, prav tako da tudi javnost ni izvedela niti ene dodatne informacije, ki medijem že ne bi bile znane.