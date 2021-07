Slovenska zastava na nebu sprožila polemike, šef policije pravi

FOTO: Twitter

Trenutna zakonodaja zrcaljenja zastave ne predvideva. FOTO: Egon Cokan

Pisali smo, da se je slovenski policiji, ki deluje pod okriljem ministrstva za notranje zadeve, zgodila nerodnost, ko so na helikopter SV nalepili slovensko zastavo z grbom, ki bi po nekaterih svetovnih standardih moral biti obrnjen v smeri gibanja, torej pilotski kabini, a so se pristojni odločili, da priporočila ne bodo upoštevali. Generalni direktor policijepoudarja, da so zastave na helikopterjih nameščene v skladu z zakonodajo, ki pa zrcaljenja zastave ne predvideva oziroma ne določa. Dodal je, da so vsi zrakoplovi označeni enako, torej tudi vojaški helikopterji ...Kljub temu da naša zakonodaja ne sledi svetovno zastavoslovni praksi, ki predvideva, da se podoba zastave vedno prilagodi smeri gibanja, s čimer posnema gibanje prave zastave, pa predsednik društva Heraldice Slovenica, ki se pri nas ukvarja s pravilnim razobešanjem zastav, meni, da bi bilo to še kako dobrodošlo. »Naš zakon o grbu, zastavi in himni ne predvideva, da se nesimetrični simboli na zastavi prilagodijo smeri gibanja, zastavoslovna praksa in svetovni standardi pa. Zato imajo vsi zrakoplovi v Sloveniji na desnem boku zastave nezrcaljene – tukaj govorimo tako o vojaških kot tudi o civilnih letalih in helikopterjih, a v predlogu novega zakona o slovenskih simbolih predlagamo ta popravek.«Hribovšek meni, da bi se s spremembo slovenske simbolike na vozilih, plovilih in na desni rami uniforme izognili neprijetnosti, ki smo jim menda bili že priča pred petimi leti, »ko smo dobili nesrečno oblikovane drese za Rio 2016 in s tem neustrezno zastavo na rami naših športnikov«.Slovenija sicer ni izjema med državami, ki svojih nesimetričnih simbolov ne zrcali, a Hribovšek »drži pesti, da bi se s spremembo zakona o grbu, zastavi in himni uredil tudi ta del slovenske simbolike, ki bi pomensko smer zastave vedno povezovala s smerjo napredka in smerjo umika, torej da bi bil grb v smeri gibanja«.