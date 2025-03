»Ne morem dopustiti očitkov, da sem si protipravno prilastil del javnega dobrega, da sem torej, če poenostavim, kradel in si na tuji zemlji postavil nadstrešek. Kot predsednik Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike to jaz očitam Romom, ki se naselijo na tuji zemlji. Zdaj pa to meni očita občina, čeprav sem dvakrat odstopil del svojega zemljišča občini, da so lahko razširili cesto oziroma naredili kolesarsko stezo. Prej je bil nadstrešek na moji zemlji, zdaj pa ga del dejansko res sega na javno dobro, ker občina ni naredila tega, kar je obljubila ob prevzemu mojega zemljiš...