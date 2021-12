Silvestrovanja pri nas in po svetu: tako bo na najdaljšo noč v letu

Priprave na Times Square FOTO: Andrew Kelly Reuters

Od starega leta se bomo tudi letos poslovili brez bučnih silvestrovanj na prostem, saj zaradi epidemije covida-19 niso dovoljena. Tako množičnega silvestrovanja ne bo niti v Ljubljani, pač pa bo nebo nad prestolnico v primeru jasnega vremena opolnoči osvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu.

Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v zeleni barvi, ki je barva Ljubljane, in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. Neto cena tega ognjemeta je 4000 evrov. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, rakete pa bodo nizko leteče. Organiziranega silvestrovanja, ki so ga na mariborskem zavodu za turizem načrtovali na Glavnem trgu in Trgu Leona Štuklja, zaradi zadnjih ukrepov za zajezitev covida-19 ne bo. Letos niso postavili niti drsališča, a je mogoče drsanje na zasebnem drsališču pri gostinskem lokalu tik ob Mestnem parku.

V Kopru bodo tri restavracije nudile silvestrski meni, dve pa večerjo po naročilu, so za STA navedli v Mestni občini Koper. V teh dneh je odprto tudi drsališče v Taverni. Tam bo danes mogoče drsati do 18. ure.

Proslavljanje v lokalih

Ukrepi za zajezitev epidemije ne dovoljujejo silvestrovanj na prostem, bodo pa gostinski obrati na silvestrovo lahko odprti neomejeno, pri čemer bo dovoljena le strežba za mizami. Dovoljena bo tudi živa glasba. Gostje pa bodo morali ne glede na svoj morebitni status cepljenega ali prebolevnika pred vstopom izkazati negativen hitri ali PCR test, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur.

Če gostje ob prihodu ne bodo imeli ustreznega testa, bodo morali lastniki lokala zagotoviti zadostno število hitrih testov za samotestiranje. Gost se bo tako lahko ob nadzoru gostinca testiral neposredno pred vstopom v gostinski obrat.

Na silvestrovo bo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz največ treh gospodinjstev. Takšno zbiranje bo mogoče pod pogojem, da vse osebe, starejše od šest let, pred zbiranjem opravijo samotestiranje.