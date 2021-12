Silvestrovanja bodo ali ne? Tako pravi svetovalna skupina

Z današnjim dnem so stopili v veljavo zaostreni ukrepi. Priporočili so jih v svetovalni ekipi pod taktirko Mateje Logar, ki zaradi nizke precepljenosti in pohoda omikrona pričakuje večjo obremenitev bolnišnic. Kateri ukrepi so stopili v veljavo, preberite tukaj: Pozor, da ne boste kršili odlokov! V veljavi nove omejitve.

Že nekaj dni smo ugibali, ali bomo letos lahko silvestrovali v družbi ali bomo spet omejeni na ožje družinske člane. Odgovor smo dobili včeraj zvečer, danes po seji vlade pa bodo jasne podrobnosti. Logarjeva je za Odmeve povedala, da se zavzemajo za to, da bi bila silvestrovanja na prostem odpovedana. »Svetovali smo proti vsem oblikam silvestrovanja tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Silvestrovanja na prostem ne bodo potekala, ker ni mogoče zagotoviti nadzora nad ljudmi, ki prihajajo na silvestrovanje.« Po njenem bi hipotetično sprejemljivo prizorišče na prostem moralo biti popolnoma ograjeno s štetjem ljudi. Ob tem je spomnila, da je v veljavi še vedno odlok, ki govori, da združevanja zunaj družinskega kroga niso dovoljena.

Malo bolje kaže silvestrovanjem v lokalih. V svetovalni skupini predvidevajo, da bodo morali imeti organizatorji silvestrovanja seznam gostov, ki bodo morali pred vstopom opraviti samotestiranje. Ali bodo gostinski lokali lahko podaljšali delovanje po 22.uri, bodo sporočili danes po seji vlade. Mi bomo poslušali in vas takoj obvestili o novostih.