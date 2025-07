Silovito neurje s točo nad Ajdovščino, a nocoj že nova motnja na Primorskem (VIDEO)

Zgodaj zjutraj, tik pred 6. uro, se je nad Ajdovščino razbesnelo neurje s točo, je poročalo Neurje.si in besedilo pospremilo z videoposnetkom.

To je le ena izmed močnejših neviht, ki so se sinoči razvile nad Slovenijo. Po poročanju Arsa je nekaj močnejših nevihtnih celic zvečer nastalo v osrednji Sloveniji, nekaj močnejših neviht pa je bilo tudi v južni Sloveniji.

Plohe in nevihte se trenutno pojavljajo v zahodni Sloveniji in se bodo pomikale proti vzhodu.

Najbolj je nalivalo na Gorenjskem. Po podatkih meteorološke postaje v Kranju je med 21.30 in 22.00 padlo kar 24,3 milimetra dežja, kar je izjemna količina padavin v zgolj pol ure. Podobna situacija je bila tudi na Krvavcu, kjer je od 22.00 do 22.30 padlo 20,6 milimetra dežja.

Nevihte, ki so se razvijale nad Kranjem in Brnikom, so se nato pomikale proti severovzhodu, je poročal Arso okoli 23. ure.

Gasilske enote so na terenu. Med drugim so ob 3. uri zjutraj v naselju Ločica ob Savinji v občini Polzela meteorna voda zalivala kletne prostore. Gasilci PGD Ločica ob Savinji so zavarovali kraj dogodka in izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.

Neurja tudi na severozahodu in v Posočju

Tudi v okolici Bovca so se ponoči pojavljale močne nevihte in tudi te nevihte so se pomikale proti severovzhodu.

Arso je sicer že pred tem izdal opozorilo pred močnimi padavinami in nevihtami, ki jih spremljajo močnejši sunki vetra, možna pa je tudi toča.

Kaj nas čaka čez dan?

Danes čez dan se bo po napovedih vremenoslovcev ozračje v večjem delu Slovenije umirilo. Popoldne bodo padavine počasi slabele, saj se bo ciklon preko Slovenije premaknil proti Panonski nižini. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo prinesel osvežitev.

»Nova motnja bo prečkala Alpe v večernih urah, vendar se bo usmerila preko severne Italije bolj proti Istri. Ob tem lahko na Primorskem nastanejo posamezne plohe in nevihte in zapiha veter severnih smeri,« napovedujejo vremenoslovci.