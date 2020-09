Šik ministrica brez prebite pare

V zadnjih tednih slovenski politični prostor pretresa bitka v koalicijski stranki upokojencev Desus. Zaradi domnevnih afer in mazanja imena stranke (denimo, zaradi gostovanja na tuj račun na Krasu, kamor je s seboj peljala otroka, jo preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije) želijo s predsedniškega prestola sklatiti Aleksandro Pivec, aktualno ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To se utegne zgoditi že danes, če bo tako odločil Svet stranke Desus, ki mu predseduje Tomaž Gantar.Ta bo danes nadaljeval 25. avgusta prekinjeno sejo, saj so najprej želeli potrditev svojega mnenja, da svet stranke ima pristojnost ...