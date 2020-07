Si je Janša premislil: ali Aleš Hojs ostaja minister?

Odstopil zaradi preiskav

V državnem zboru (DZ) do polnoči niso prejeli obvestila predsednika vladeo odstopu ministra za notranje zadeve, poročajo nekateri mediji. Da obvestila do 20. uri včeraj niso prejeli, je za STA potrdil predsednik DZV kabinetu predsednika vlade so pred dnevi zatrdili, da bodo poslovniške roke spoštovali. Ali obvestila res niso poslal in zakaj ne, smo vprašali na vlado. Odgovore še pričakujemo.Na poročanje medijev, da obvestila v DZ do roka ni bilo, se je odzval poslanec LMŠ: »Prav zaradi odstopa je bila točka o interpelaciji umaknjena z dnevnega reda seje DZ. Kot vedno: ne samo da Janez Janša krši poslovnik DZ, ampak misli, da je nad DZ.« Vodja poslancev LMŠpa je dodal: »Ker obvestilo predsednika vlade o odstopu Hojsa v poslovniškem roku ni prišlo v DZ, se šteje, da ni sprejel odstopa ministra – in Hojs ostaja minister. A problem je, ker je predsednik DZ umaknil interpelacijo s seje. Je šlo še za eno v nizu koalicijskih prevar in poskus preprečiti interpelacijo?«Predsednik vlade mora po poslovniku DZ o odstopu ministra obvestiti predsednika DZ najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne odstopne izjave ministra. Hojsova odstopna izjava ima datum 30. junij. Obvestilo predsednika vlade se po poslovniku uvrsti na dnevni red seje DZ najpozneje v sedmih dneh po prejemu. Če bi Janša poslovniške roke spoštoval, bi se DZ s Hojsovim odstopom seznanil še na julijski seji, ko bi ministru tudi prenehala funkcija. Predsednik vlade mora nato v 10 dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.Hojs je (presenetljivo) odstopil ob hišnih preiskavah, v katerih so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) iskali dokaze za sum kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa. Med preiskovanci je bil tudi minister za gospodarski razvoj. Hojs je dejal, da so preiskave politično motivirane, zato je »prevzel politično odgovornost« in nepreklicno odstopil, Janša pa je odstop sprejel.Če Hojs ne bi odstopil, bi se moral kmalu, najverjetneje že na julijskem zasedanju DZ, zagovarjati zaradi odločitve ministrstva, ki je odpravilo prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenikav Mariboru. Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so namreč zoper Hojsa vložile interpelacijo.Hojs je sicer nekaj dni po odstopu na twitterju zapisal, da je bila njegova odstopna izjava morda vendarle preuranjena.