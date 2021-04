Shodi ja ali ne v času epidemije? Ustavni sodniki sporočajo

Ustavni sodniki so odločali o ustavnosti odloka o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odločili so, da začasno zadržijo izvajanje izvrševanja tretjega odstavka 4. člena odloka o začasni prepovedi vseh prireditev, shodov, slavij, praznovanj in porok. A le v delu, ki se nanaša na prepoved shodov, so poročali na 24 ur.



Shodi so sicer do 18. aprila začasno še prepovedani.



Vlada mora v sedmih dneh sprejeti novo ureditev v primeru nadaljnjega omejevanja shodov.

