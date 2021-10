Shirani žrebec se bori za življenje

V teh dneh ljubitelje živali pretresa usoda konja Maxija Liona. Nekdanji junak kasaških dirk avtohtone slovenske pasme ljutomerski kasač je trenutno v hudo slabem stanju, shiran in brez moči ter z abscesom na kopitih v prostorih Društva za zaščito konj in ostalih živali na Polzeli. Po besedah lastnika je začel hirati letos. FOTO: Facebook »Dobil je protibolečinske tablete in preostalo podporno terapijo, ki jo potrebuje. Zdaj čakamo fante, da ga bodo postavili na noge, saj po včerajšnjem izboljšanju znova leži. S pomočjo veterinarja smo iztisnili gnoj in oskrbeli kopita, če bo okreval, b...