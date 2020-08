Čakate, da Hrvaško zbrišejo z rdečega seznama? Zdi se, da se boste načakali

zelenem seznamu

Kako je obarvana Evropa (zeleni, rumeni in rdeči seznam so bili posodobljeni včeraj). FOTO: Urad vlade za koumuniciranje

Na slovenskem tako imenovanem rdečem seznamu je trenutno 73 držav z vsega sveta. A kmalu se utegne še podaljšati in to na račun evropskih držav.Zadnji podatki evropskega centra za nalezljive bolezni ECDC kažejo, da so 40 okuženih v zadnjih 14 dneh v EU (oziroma v državah evropskega gospodarskega prostora skupaj z Združenim kraljestvom), preračunano na 100.000 prebivalcev, presegli v sledečih državah:– Avstrija, 43,4,– Belgija, 53,5,– Češka, 40,9,– Francija, 88,7,– Hrvaška, 87,1,– Malta, 94,6,– Nizozemska, 41,2,– Romunija, 84,1 in– Španija, 205,5.Med zgoraj omenjenimi vsekakor izstopa naša severna soseda Avstrija, ki je kljub poslabšanju epidemiološke slike, še vedno na slovenskem(mimogrede, novi seznami veljajo od včeraj!).Iz podatkov je razvidno, da imata Francija in naša južna soseda Hrvaška podobno epidemiološko sliko, pa je le ena od njiju na rdečem seznamu – to je Hrvaška. Francije ni ne na rdečem, ne zelenem seznamu, kar pomeni, da je na rumenem. Poleg Francije sta med zgoraj naštetimi rumeno obarvani še Češka in Francija.Na rdeči seznam so že uvrščene Belgija, Hrvaška, Malta, Nizozemska, Romunija in Španija.