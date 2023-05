Sežana bo na novo šolo čakala najmanj 10 let

V Sežani želijo zgraditi novo osnovno šolo, vendar je realistično ne morejo dokončati prej kot v desetih letih. V tem času bodo morali iskati rešitve za hitro naraščajoče število otrok v okviru obstoječih OŠ Srečka Kosovela, ki je že dolgo premajhna, in OŠ Dutovlje, so ugotavljali udeleženci sredine okrogle mize v Sežani.

OŠ Srečka Kosovela je bila grajena za 650 učencev oziroma za tri oddelke na razred, zdaj je učencev 911. Število otrok v Sežani hitro raste, predvsem na račun priseljevanja. Povprečno jih pride vsako leto 30, sta prostorsko problematiko pojasnjevala ravnatelj Alen Kafol in učitelj Miloš Škapin. Šola ima tudi največji okoliš v Sloveniji, ki obsega 64 naselij in zaselkov.

Zdaj ima šolska stavba 32 učilnic in 38 oddelkov. Osem učilnic najemajo od občine v stavbi na Bazoviški ulici, kjer deluje Ljudska univerza Sežana. Ker pri nekaterih predmetih pouk poteka po skupinah, prostora ni dovolj. Približno 30 učencev potrebuje dodatne individualne učne ure, za to pa imajo na voljo samo 18 kabinetov. Pri športni vzgoji je pomanjkanje prostora posebej očitno. Šolska kosila morajo otroci pojesti hitro, da v jedilnici naredijo prostor za druge, je bilo med drugim slišati med razpravo.

Rešitev je dodatna šola

Stavba je stara in nekateri prostori dolgo niso bili obnovljeni. Pojavljajo se tudi varnostne težave. Ni sistema za javljanje požarov niti požarnih stopnic. Stara okna so lahko nevarna. Nekateri učenci telovadijo v večnamenskem prostoru, v katerem so nezaščitene ovire, so opozorili učitelji.

Rešitev je dodatna šola, je dejal sežanski župan Andrej Sila, a je ne morejo začeti graditi takoj. V občinskem proračunu je po njegovih besedah vsako leto za naložbe predvidenih približno pet milijonov evrov, nova šola pa bi stala najmanj deset milijonov. Proračun je že obremenjen z naložbami iz časa prejšnjega župana, med drugim morajo za vrtec, ki so ga zgradili, plačati še več kot 600.000 evrov, je zatrdil.

Kratkoročno je treba razbremeniti OŠ Srečka Kosovela, je zato ocenil. Želi si, da bi lahko uporabili proste zmogljivosti OŠ Dutovlje. Za ta cilj bodo morali prepričati starše, da je za otroke vseeno, ali obiskujejo šolo v Dutovljah ali Sežani. Ohraniti želi podružnični šoli v Lokvi in Tomaju. Otroke iz Štjaka in Vrabč bi po njegovem mnenju lahko šolali v Vipavi ali Podnanosu.

Morali urediti tudi prevoze

Za preselitev učencev v podeželske šole bodo morali urediti tudi prevoze, kar bo drago. Že zdaj za prevoze med Sežano in okoliškimi naselji občina odšteje skoraj milijon evrov na leto, je opozoril.

Pouk v sežanski osnovni šoli je vedno potekal le dopoldne. »Odločitev za dve izmeni spremeni življenje vseh Sežančanov, zato je utopično pričakovati, da bi jo lahko sprejeli,« je zatrdil Kafol. Temu bi se morale prilagoditi vse dopolnilne dejavnosti otrok, urniki staršev in in tudi drugih, ki so kakorkoli povezani z otroki, je pojasnil. Poleg tega bi se moralo število učiteljev povečati s sedanjih približno 100 na 150.

Občina naj se ne ukvarja z nadstandardnimi projekti, ampak z osnovnimi potrebami, je pozval predstavnik sveta staršev Rudolf Pečar. Po njegovem mnenju bi moral občinski svet takoj sprejeti sklep, da se gre v gradnjo nove šole, čeprav za to za zdaj ni denarja. Arhitektka Maja Tavčar je predstavila svojo magistrsko nalogo, v kateri je obdelala gradnjo nove šole. Umestila bi jo južno od železniške proge.

Zmanjkalo denarja

V Sežani je osnovna šola sprva delovala v stavbi Ljudske univerze. Leta 1957 so zmogljivosti dopolnili s prvimi devetimi učilnicami na sedanji lokaciji OŠ Srečka Kosovela. Leta 1973 so stavbo razširili na 27 učilnic, da bi vanjo umestili vse osnovnošolce iz Sežane in okoliških vasi. Že čez sedem let je postala pretesna in so nekaj oddelkov spet preselili v prostore Ljudske univerze. Leta 2003 so dodali štiri učilnice. Za obnovo trakta, v katerem so učenci prve triade, pa je zmanjkalo denarja.