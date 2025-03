V Sevnici se je pisala zgodovina. Na 64. sevniški salamijadi, materi vseh salamijad, je ob 1000 zbranih moških dobre volje in v konkurenci rekordnih 153 salam zmagala – ženska! Mučeniki so za hip onemeli, nato pa toliko bolj navdušeno zaploskali Mislinjčanki Klementini Šibanc, zdaj doma v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju. Marljivo je rezala meso, pozorno je narezala slanino na kocke, to je zelo pomembno. »Klementina, dela kot frizerka, je k naši hiši prišla za ta mlado. Pridna in marljiva je, z veseljem pomaga, tako je bilo tudi pri izdelovanju salam. Tudi pri letošnjih salamah je pomagala....