Voda povzročala veliko težav, na koncu dneva pa nam je narava narisala krasen prizor (FOTO)

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes zaradi napovedane večje količine padavin za severni, osrednji in jugovzhodni del države izdala rumeno oziroma oranžno vremensko opozorilo. Obilne padavine so bile napovedane za širše območje Julijskih Alp in njihovega predgorja.

Gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter pripadniki civilne zaščite so imeli danes čez dan veliko dela. Nevšečnosti je bilo veliko. Morje je prestopilo rob obalne črte, več cest so poplavile meteorne vode, razlivala se je Ljubljanica, poplavljeni so bili številni objekti ...

Je pa narava po burnem vremenskem dogajanju ponovno narisala krasen prizor. Kakšnega, lahko vidite spodaj. Zgodil se je v Portorožu.

Jutri lepše vreme

Zvečer in ponoči bodo padavine povsod ponehale, postopno se bo zjasnilo. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne marsikje megleno. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo po večini sončno. Popoldne se bo od jugozahoda oblačnost povečala in na Primorskem ter Notranjskem že lahko rahlo dežuje. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

Vremenske razmere čez dan smo spremljali v živo.

19.01 Gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter pripadniki civilne zaščite so zaradi močnih lokalnih nalivov in vetra imeli veliko dela tudi danes čez dan. Črpali so vodo iz objektov, nameščali protipoplavne vreče, prekrivali razkrite strehe, odstranjevali podrta drevesa ter zavarovali zemeljske plazove. Skupno so zabeležili 83 dogodkov.

Največ dogodkov so zabeležili v regijskem centru za obveščanje Ljubljana, in sicer 47. Na terenu je bilo aktivnih 48 gasilskih enot. Po navedbah centra za obveščanje so padavine največ nevšečnosti povzročile v občini Kočevje, kjer je meteorna in podtalna voda poplavila več kot 30 objektov.

18.05 Visoko plimovanje morja in močnejše deževje je zlasti ponoči in zjutraj na Obali povzročilo precej nevšečnosti. Morje je prestopilo rob obalne črte v Izoli in Piranu. Več cest so poplavile meteorne vode. V Šalari je narasla reka Badaševica ogrožala tamkajšnje naselje.

Kot poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje, je v koprski občini v močnejšem deževju v nočnem času meteorna voda zalila nekaj stanovanj na Izletniški ulici. V Izoli so meteorne vode ponoči zalile več ulic, in sicer Skladiščno ulico, Južno cesto in Prešernovo cesto. Okoli druge ure so meteorne vode poplavile tudi pritlične prostore hotela San Simon Izola.

16.55 Na Tolminskem, kjer je noč minila relativno mirno, trenutno ponovno dežuje. Kot je v izjavi za javnost pojasnil župan Alen Červ, je na še kar nekaj lokacijah realna nevarnost plazov in bo razmere treba spremljati vsaj še do konca tedna. »Upamo sicer na najboljše, a smo pripravljeni na vse situacije,« je dejal.

Plazova sta zasula hiši v Idriji pri Bači in vasi Kuk. Stanovalci so še vedno pri sorodnikih in prijateljih. V obeh primerih bo zagotovo potrebna kompleksnejša sanacija, pravi župan. Dodaja, da bo »občina tukaj stopila zraven, kolikor je mogoče«. Zaenkrat pa je po njegovih besedah pomembno, da so ljudje na varnem in da se padavine končno malo umirijo. Prebivalci s Koritnice, ki so se ponoči evakuirali, pa so se že vrnili na svoje domove.

15.30 Kolpa je danes zjutraj v zgornjem toku močno narasla, kar je posledica izrazitih padavin iz Kvarnerja proti vzhodni Sloveniji. Pretok se v zgornjem toku trenutno že umirja, tudi v srednjem toku se postopno naraščanje upočasnjuje, vendar na tem rečnem odseku Kolpa še poplavlja, je za STA pojasnil hidrolog Agencije RS za okolje (Arso) Andrej Golob.

Razlivanje voda manjše težave povzroča tudi v notranjosti države. Po besedah Goloba se reka Ljubljanica razliva na območjih vsakoletnih poplav na Ljubljanskem barju, narašča pa tudi reka Krka in njeni pretoki, ki se bodo tekom noči razlili v manjšem obsegu.

Povečan je tudi pretok reke Drave na meji z Avstrijo. Ob tem pretoku se Drava vzdolž svojega toka že razliva, v naslednjih urah in pa tekom noči se bo začela razlivati tudi v spodnjem toku. Na tem območju se Drava sicer razlije v nekoliko širšem obsegu, vendar pri tem ne ogroža stanovanjskih objektov, je še pojasnil.

13.45 Padavine so nekaj nevšečnosti povzročile tudi v občini Kočevje, kjer je meteorna in podtalna voda poplavila več kot 20 objektov. Gasilci, ki so iz poplavljenih kleti črpali vodo in nameščali protipoplavne vreče, so z intervencijami na terenu po večini že zaključili, je za STA potrdil vodja civilne zaščite Kočevje Igor Kalinič.

Gasilske enote vseeno ostajajo v visokem stanju pripravljenosti. Na teren se bodo zopet vključile, če bi reka Rinža prestopila bregove in bi bila ob tem potrebna morebitna dodatna zaščita s protipoplavnimi vrečami, je dodal Kalinič. Sicer ocenjuje, da je to malo verjetno.

12.11 Podbrdo, Petrovo Brdo in okoliške vasi so znova dobili cestno povezavo z drugimi deli občine, so na spletni strani sporočili v Občini Tolmin. Kot so zapisali, je 30-metrski odsek državne ceste med Hudajužno in Podbrdom, ki ga je Bača s svojim rekordnim pretokom odnesla v petek, ekipi koncesionarja in podizvajalcev preko noči uspelo sanirati.

10.48 Reke v večjem delu države naraščajo. Najmočneje narašča reka Kolpa. Vodnatost rek je velika, le v severovzhodni Sloveniji mala do srednja in ustaljena. Sava Bohinjka se v srednjem in spodnjem toku razliva na običajnih območjih, navaja Agencija RS za okolje (Arso). Po napovedih hidrologov bodo reke danes do večera v večjem delu države še naraščale. V severozahodni Sloveniji se bodo reke ponovno pričele razlivati, reka Kolpa pa lahko v zgornjem in srednjem toku poplavi na območjih pogostih poplav.

Ob močnejših nalivih bodo sredi dneva razlivanja vodotokov možna tudi drugod, predvsem v zahodni in južni Sloveniji. Verjetne so poplave padavinske in zaledne vode. Ljubljanica se bo danes začela razlivati na območjih vsakoletnih poplav, reka Sava pa v srednjem toku na najbolj izpostavljenih območjih. Popoldan in v noči na sredo bo naraščala tudi Krka s pritoki, ki se prav tako lahko razlijejo na območjih vsakoletnih poplav.

Danes do 12. ure se bo morje razlivalo na nižjih delih obale v višini okoli 20 centimetrov. Gladina morja bo ponovno povišana danes med 21. uro in polnočjo ter v sredo med 8. in 12. uro. V tem času se bo morje na nižjih delih obale razlivalo v višini do 10 centimetrov.

9.00 S tolminskega občinskega štaba civilne zaščite sporočajo, da je noč ob upoštevanju razmer minila relativno mirno. Se je pa že v ponedeljek zvečer znova sprožil zemeljski plaz nad stanovanjsko hišo v vasi Kuk in vdrl vanjo. Prebivalca sta hišo zapustila. Že popoldne so se preventivno evakuirali tudi prebivalci najbolj ogroženih hiš s Koritnice.

8.54 Od začetka vremenskega dogodka je največ padavin padlo na Voglu, kjer so zabeležili 102 milimetrov padavin, v Tolminu (70 milimetrov), na Kaninu (62 milimetrov), na Sviščakih (61 milimetrov), v Bohinjski Češnjici (60 milimetrov), na letališču Portorož (58 milimetrov) in v Osilnici (52 milimetrov). Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku sta ponoči ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu, so na socialnem omrežju X zapisali na Arsu. Zaradi plimovanja morja so sireno danes v Piranu ponovno sprožili nekaj po 8. uri zjutraj. Ob 8.44 so sireno sprožili tudi v Izoli.

8.19 Vremenska fronta z neurjem, ki je zgodaj zjutraj prešla zahodni del Slovenije, je prizadela območja regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna. Gasilci so izvajali protipoplavne ukrepe, črpali meteorno vodo iz objektov in odstranili podrto drevje. Skupno so zabeležili 13 dogodkov, od tega osem na obalnem območju.

Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je zaradi obilnega deževja meteorna voda poplavila nekaj ulic, pritlične prostore hotela, gostinski lokal, prostore dostave trgovskega objekta ter gospodarski objekt. Ogrožala je tudi nekaj stanovanjskih objektov. Zaradi udara strele je zagorelo drevo. Močan veter pa je podrl nekaj dreves.