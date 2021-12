Šesturni delavnik razširili na večji del zaposlenih: Plačamo jih za opravljeno delo

Velenjsko podjetje Plastika Skaza je šesturni delovnik, ki ga je za prvih 20 delavcev uvedlo poleti 2019, nadgradilo v fleksibilen delovni čas in velja za večje število zaposlenih. Izkušnje so pokazale, da so z njim povečali zadovoljstvo, zavzetost in produktivnost zaposlenih, so za STA povedali v podjetju.

Dejali so, da so šesturni delovnik lahko uvedli za tista delovna mesta oz. sodelavce, ki opravljajo bolj rutinsko delo. Ob tem so vsakemu sodelavcu omogočili, da je optimiziral svoje delo, nato pa je moral optimizirati svoj delovni čas. Na ta način so sodelavce opolnomočili, hkrati pa nanje prenesli odgovornost za opravljene naloge in organizacijo svojega delovnega časa.

Zaposlenega plačajo za opravljeno delo

»Za podjetje je pomembno, da je delo opravljeno, in ne število ur, ki jih zaposleni preživi na delovnem mestu. S tem smo naredili korak naprej in se odmaknili od klasičnega načina razmišljanja, ki nam narekuje osemurni delavnik in plačilo po urah prisotnostim ne glede na produktivnost v tem času. Zaposlenega torej plačamo za opravljeno delo, sam pa se bo organiziral, v koliko urah bo delo opravil,« so pojasnili v družbi, ki zaposluje okoli 280 delavcev.

Delavci Plastike Skaza so ostali zaposleni in s tem prijavljeni v socialna zavarovanja za polni delovni čas. Tudi plača se jim ni spremenila. Prav tako se niso spreminjala ostala izplačila, ki so vezana na polni delovni čas. To pomeni, da bodo zaposlenih šli v pokoj v skladu s 40-urnim tedenskim delovnim časom.