Sestri sta se hkrati poročili

Veseli svatje FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Zaobljubo sta najprej zapečatili na uradu v Konjicah, cerkveno pa v cerkvi sv. Kunigunde nad Zrečami. Marica se je iz rodne Koroške vasi preselila k možuna kmetijo na Ruto v Lovrencu na Pohorju. Tam sta si ustvarila družino, v kateri so se jima rodili trije otroci,in, ki pa je zaradi bolezni ta svet zapustil star komaj 20 let.Mož Franc je bil kar nekaj časa zaposlen, žena Marica pa je z njegovo pomočjo skrbela za družino in kmetijo. Kljub preizkušnjam sta znala prisluhniti drug drugemu in s svojo ljubeznijo popeljati vse do zlate poroke. Razveselili so ju štirje vnuki in dva s snahine strani, ki jima popestrijo jesen življenja.Na drugi strani Pohorja je sestra Anica krojila svojo zgodbo. Prav tako se je iz domačije preselila k možuna Dobravo pri Lukovici. Življenje ju je razveselilo s sinomin hčerko. Z možem sta bila zaposlena vse do zaslužne upokojitve. Skrbela sta za družino in dom ter za vrtiček, ki jima je še danes v veselje. Da jima ni niti malo dolgčas, pa poskrbijo trije vnuki. Kljub razdalji sta sestri še kako povezani in si redno zaupata vse tegobe in križe življenja.