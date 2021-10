Sestri praznovali zlato poroko

Redko se zgodi, da bi se dve sestri poročili na isti dan in skupaj po 50 letih zakona praznovali zlato poroko. A prav to se je zgodilo v Turnišču in Gomilici. Leta 1971 sta sestri Cecilija in Barbara Zver, rojeni v vasi Gomilica, stopili pred oltar župnijske in romarske cerkve Marije Vnebovzete v Turnišču, vsaka s svojo ljubeznijo. Zdaj je spet prišel dan, ko sta skupaj vsaka s svojim možem srečno in veselo zakorakali pred Marijin oltar v Turnišču, tako kot pred pol stoletja, in se udeležili zahvalne svete maše, ki jo je daroval turniški župnik pater minorit Toni Brinjovc, ta jim je za prehojeno zakonsko pot čestital ter zaželel še veliko skupnih srečnih in zdravih let. Barbara je ostala v rojstnem kraju Gomilica, Cecilija pa se je poročila v Turnišče.



Cecilija, rojena leta 1951, je bila zaposlena v tovarni Planika v Turnišču. Poročila se je z Jožefom Čehom, v zakonu so se jima rodili trije otroci, imata tri vnuke. Njeno največje veselje so bila ročna dela, za sprostitev je kvačkala in šivala gobeline. Rada je hodila na romanja ter oglede svetišč doma in v tujini. Zdaj, ko je upokojena, najraje kuha in peče prekmurske jedi. Jožef, rojen leta 1948, je bil nekaj časa zaposlen v tujini. Ko se je vrnil domov, se je zaposlil v tovarni Planika v Turnišču, tam se je tudi upokojil. Je član čevljarskega ceha Turnišče, kjer pri svetih mašah in na pogrebih umrlih članov skupaj s preostalimi člani ceha sveti z ročno svetilko. Barbara, rojena leta 1953, se je poročila z Ivanom Tivadarjem, v zakonu sta se jima rodili dve hčerki, imata šest vnukov. Barbara je do upokojitve delala kot šivilja v tovarni Planika v Turnišču. Rada ima vrt in rože, kot sestra tudi ona rada kuha prekmurske jedi. Ivan, rojen leta 1946, je bil nekaj časa zaposlen v tujini. Do upokojitve je delal v tovarni Primat v Lendavi.

