Omejitvene ukrepe med epidemijo so številne Slovenke in Slovenci izkoristili za razmišljanje in tudi uresničitev idej, za katere običajno prej niso imeli ne časa ne volje. Zlasti so bili uspešni tisti, ki so si omislili delo v zaprtih prostorih ali na daljavo, ob tem pa so imeli še veliko poguma. Tako sta si mladi Prekmurki omislili dopolnilno dejavnost, ki jima po eni strani polepšuje življenje, saj ustvarjata, kar ju zanima, po drugi pa upata, da si bosta z njo olajšali preživetje. Na pomoč priskoči še mama Sestri, 21-letna Maja in 25-letna Sanja Vukan, ki sta doma iz Fokovcev na Goričkem...