Šestanu preklicali pooblastilo vodenja operative

Srečku Šestanu je bilo preklicano pooblastilo za vodenje urada za operativo, ostaja pa poveljnik civilne zaščite. Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da ne gre za nezaupanje Šestanu, pač pa ga želijo le razbremeniti, da bi se lahko v celoti posvetil vodenju civilne zaščite. Premestili ga bodo tudi v kabinet ministra za obrambo Mateja Tonina.



Srečko Šestan, ki opravlja funkcijo poveljnika Civilne zaščite RS, je na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) zaposlen kot sekretar v službi za podporo vodenju. Zaradi daljše odsotnosti direktorja urada za operativo je po pooblastilu v zadnjem času vodil tudi tega.



Ob prvem valu epidemije covida 19 pa se je po besedah ministrstva pokazalo, da je kriza tako kompleksna, da vodenje civilne zaščite zahteva celotnega človeka, ob tem pa je prav tako nujno, da tudi uprava za zaščito in reševanje deluje nemoteno, urad za operativo pa je v tem primeru ključnega pomena.



Zato je po razglasitvi drugega vala epidemije »vodstvo Uprave RS za zaščito in reševanje predlagalo, vodstvo ministrstva za obrambo pa podprlo predlog, da se poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana razbremeni in se mu omogoči, da polno opravlja delo poveljnika civilne zaščite, saj so razsežnosti epidemije v drugem valu obsežnejše kot v prvem«, so zapisali v sporočilu za javnost.



Zato so mu preklicali pooblastilo za vodenje urada za operativo, ki poleg podpore poveljniku civilne zaščite pri boju proti novemu koronavirusu vodi projekte, ki ne morejo zastati, so zapisali na ministrstvu.



Med tem projekti so navedli projekt zniževanja stroškov občin s prevzemom zavarovanj gasilcev na raven države, oblikovanje novega sistemskega pristopa urejanja pokrivanja stroškov intervencij gorskih reševalcev in izzive, ki jih prinaša umestitev področja zaščite in reševanja v enotno kohezijsko politiko 2014–2020, večletni finančni okvir 2021–2027 ter načrt za okrevanje in razvoj in s tem povezano spremembo organizacijske strukture enot in služb v sistemu zaščite in reševanja.



»Navedeni projekti zahtevajo 'celega človeka', zato bo urad za operativo po pooblastilu vodila izkušena oseba, ki je že zaposlena na URSZR in se je z navedeno tematiko ukvarjala že do zdaj,« so navedli.



Po poročanju 24ur.com bo to funkcijo prevzel Leon Behin, ki je bil v času vlade Marjana Šarca državni sekretar na ministrstvu za javno upravo. Pozneje naj bi se z LMŠ, v kvoti katere je bil imenovan, razšel in se približal NSi, še piše portal, ki dodaja, da naj bi bil Behin po neuradnih informacijah generalnemu direktorju URSZR Darku Butu precej bolj pogodu kot Šestan.



Na ministrstvu so dodali še, da se njegovo vodstvo »zaveda, da je vodenje civilne zaščite izjemnega pomena, zato bo v prihodnjih dneh predlagalo, da se poveljnika Šestana premesti v kabinet ministra, tako kot je bilo to urejeno že v času ministrovanja ministrice Andreje Katič«.



»Srečko Šestan kot poveljnik civilne zaščite deluje z vsemi pooblastili kot do zdaj. Ob tem ima vso podporo vodstva URSZR kot tudi vodstva ministrstva za obrambo. Delo Srečka Šestana cenimo in spoštujemo,« so zapisali.