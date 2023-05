Šest zlatih medalj za naše gostinske upe (FOTO)

Študenti Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana oziroma višje strokovne šole v programu gostinstvo in turizem so na nedavno končanem kulinaričnem tekmovanju Biser morja na hrvaškem otoku Brač osvojili kar šest zlatih medalj in pokal absolutnih zmagovalcev v kategoriji Chefs Table (skupna kategorija kuharstva in strežbe).

Zmagoviti slovenski gostinski upi iz BIC Ljubljana s svojimi mentorji.

Uspeh je še pomembnejši, saj se je že 18. mednarodnega festivala v Supetru udeležilo 400 tekmovalcev iz 25 držav. Čeprav je ponujal številna strokovna izobraževanja, gastronomske delavnice, kuharske šove, razstave, degustacije, predstavitve tujih in domačih kuhinj, pa je bilo osrednje dogajanje tridnevno tekmovanje srednjih in višjih strokovnih šol s področja gostinstva, natakarjev, strokovnih učiteljev in profesionalnih kuharjev.

Eva Juvanc si je zmago zagotovila s flambirano sladico in pripravo penečega vina.

Slovenijo je zastopalo več ekip srednjih in višjih strokovnih šol, ki so vse poskrbele za njeno odlično predstavitev. Še posebno pa so izstopali štirje študenti BIC Ljubljana pod mentorstvom Neli Selan, Boštjana Humskega in Andreja Molka. V različnih kategorijah so dosegli kar šest zlatih medalj. Eva Juvanc je bila najboljša v pripravi flambirane sladice in postrežbi penečega vina, Andraž Grčar v pripravi rižote, Tim Cetin v pripravi ribje jedi, Giorgi Nozadze v mešanju tatarskega bifteka in dekantiranju rdečega vina ter v kategoriji Chefs Table strežba, Tim Cetin pa v Chefs Table kuhinja. Zadnja dva sta si priborila tudi posebno priznanje, saj sta osvojila pokal absolutnih zmagovalcev v kategoriji Chefs Table.

400 gostincev je tekmovalo v Supetru

Tekmovanja pri tekmovalcih spodbujajo kreativnost, inovativnost, ustvarjalnost in izboljšanje tehnik. Spodbujajo k raziskovanju in ustvarjanju novih receptov ter drugih izdelkov, k izboljšanju komunikacijskih in socialnih spretnosti. So priložnost za udeležence (tekmovalce in opazovalce), da izboljšajo svoje spretnosti in znanje, se med seboj primerjajo in se učijo drug od drugega ter posledično prispevajo k izboljšanju kakovosti storitev. Na BIC Ljubljana zato pri študentih spodbujajo udeležbo na tekmovanjih in jim pri tem z mentorji dajejo odlično strokovno podporo.

Zlata medalja za Andraža Gerčarja in njegovo rižoto

In vložen trud se kaže v rezultatih študentov. Načrtujejo še udeležbo na državnem tekmovanju za European Young Chef Award, kjer je lani zmagala študentka Špela Kuhel in kasneje na evropskem tekmovanju dosegla izjemno drugo mesto, septembra pa bosta študenta Matija Cotič in Anže Zdešar zastopala Slovenijo na tekmovanju Euroskills na Poljskem, saj sta v kategorijah kuharstvo in strežba septembra 2022 zmagala na tekmovanju SloveniaSkills.