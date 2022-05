Šest sirot, ki jim je oče ubil mamo, kmalu v varnem zavetju novega doma

Trije meseci in pol so minili od tragedije na Razborju pod Lisco, ko je 47-letni Muhabi Gashi hladnokrvno umoril svojo partnerico, 41-letno Amando Černe. S tem se je njunim šestim otrokom, starim od tri do 15 let, sesul svet. V trenutku so ostali brez zavetja varnega doma, brez mamice in tudi očeta, ki ga verjetno čaka dolga ječa. A niso ostali sami, nad njimi bdi center za socialno delo (CSD). Danes ni nič drugače kot v času tragedije, le policijski trak so odstranili. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda V kratkem bodo zapustili krizni center in bodo dom in toplino našli v dveh rejniških druž...