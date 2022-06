Šest parov obulo plesne čeveljce

Folklorna skupina Pozvačin Bistrica je zaznamovala 40 let delovanja, najzaslužnejšim so podelili priznanja za dolgoletno delo na področju ohranjanja in negovanja plesov. Kot je povedal predsednik društva Štefan Ščernjavič, je minilo že 40 let od takrat, ko so plesalci folklorne skupine prvič obuli plesne čevlje, oblekli svoje narodne noše ter se zavrteli ob melodijah harmonike. To je vsekakor spoštovanja vredna obletnica, saj zaradi preizkušenj velikokrat ni bilo lahko vztrajati. Na praznovanju so se ozrli v leto 1982, ko se je skupina prvič predstavila na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Takrat je prvič zaplesalo šest zakonskih parov, kmalu pa sta se jim pridružila še dva.

Ustanovni člani folklorne skupine so bili Ignac in Nada Kreslin, takrat v vlogi umetniške vodje, Vera in Matija Majcen, Marija in Ivan Kreslin, Cilka in Anton Horvat, Danica in Anton Jerebic, Olga in Jože Gruškovnjak, Aga in Jožef Šemen, Terezija in Ivan Kolenko ter takratna harmonikarja Stanko Kreslin in Ignac Ciglar. Društvo je delovalo v treh sekcijah, v pevskem zboru, dramski in folklorni skupini. V naslednjih letih se je izmenjalo več plesalcev. Leta 2000 so ustanovili še mladinsko folklorno skupino. Prve noše in obutev so si izposojali v osnovni šoli, pozneje so jih financirali sami. Skupina je imela v začetku samo harmonikarja, po nekaj letih pa sta se mu pridružila še kontrabasist in klarinetist. Že takrat je skupina dosegala vidne rezultate, saj so se vsako leto udeleževali območnih in pozneje tudi področnih revij starejših folklornih skupin v Kamniku, Črnomlju, Mariboru, na Ptuju, v Mokronogu. Udeleževali so se različnih nastopov in sklepali prijateljstva tudi v tujini. Prenekatera trajajo še danes. Leta 2003 se je folklorna skupina odločila za samostojno pot. Na ustanovnem občnem zboru Folklornega društva Pozvačin je bil za predsednika izvoljen Ivan Horvat. V letu 2019 je dolgoletna predsednica društva Vera Markoja vodenje predala Štefanu Ščernjaviču, ki je tudi umetniški vodja folkloristov. Pomembna članica društva je še vedno Nada Kreslin, ki je bila do leta 2003 tudi mentorica in umetniški vodja.

Znanje izpopolnjujejo

Društvo ima danes okrog 40 članov, med njimi so še aktivni ustanovitelji folklore na Bistrici. Pridružili so se jim mladi, ki s svojimi idejami dopolnjujejo bogate izkušnje iz preteklosti. Njihovim trem vztrajnim muzikantom,in, so se v zadnjih letih pridružili cimbalistain nazadnje šeterharmonikarjiin. Folkloristi se na raznih prireditvah v Pomurju in Sloveniji predstavljajo s prekmurskimi, štajerskimi, porabskimi in razkrižkimi plesi. Prisotni so na tradicionalnih prireditvah, kot so Lendavska trgatev, Mlinarski dnevi, Ciglarski dnevi, Büjraški dnevi, Dödöljada, Bogračiada, Jenamenafest, martinovanja, Dimekov memorial, Košičevi dnevi, teden duhovnosti in kulture v Črenšovcih, prekmurski večeri v hotelih Lipa v Lendavi, Termal in Livada v Moravskih toplicah. Redno se udeležujejo vsakoletnih območnih revij folklornih skupin in sodelujejo na predstavitvah kulturnih društev, ki jih prireja Zveza kulturnih društev Lendava. Svoje znanje poglabljajo z udeležbo na različnih seminarjih in strokovnih srečanjih. Vsekakor je Folklorno društvo Pozvačin poznano tudi po obilici smeha, petja in plesa. Ob obletnici so zaplesali različne plese ter dejali, da bodo z elanom in navdihom delali naprej. Člani so prejeli Maroltova priznanja, podelila jim jih je članica sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Lendava